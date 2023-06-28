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Нацкомиссия рекомендует переименовать на Харьковщине два города и сотню сел

Общество 10:02   28.06.2023
Оксана Горун
Нацкомиссия рекомендует переименовать на Харьковщине два города и сотню сел Фото: коллаж Люботинского горсовета

Нацкомиссия по стандартам государственного языка одобрила перечень населенных пунктов, названия которых не отвечают украинскому правописанию.

В решении, опубликованном на сайте комиссии, содержатся претензии к названиям  двух городов Харьковской области — Первомайского и Краснограда. А также — недавнего райцентра, поселка Краснокутск и более чем сотни других сел и поселков.

В комиссии сообщили, что таким образом определили «перечень названий сел, поселков и городов, которые нуждаются в изменениях из-за несоответствия орфографическим, грамматическим и словообразовательным нормам украинского языка или содержат в названии идеологемы, связанные с российской имперской политикой в Украине».

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Перечень населенных пунктов Харьковщины, которые необходимо переименовать, выглядит следующим образом.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Политика, Украина, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 10:02;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нацкомиссия по стандартам государственного языка одобрила перечень населенных пунктов, названия которых не отвечают украинскому правописанию".