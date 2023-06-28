Нацкомиссия рекомендует переименовать на Харьковщине два города и сотню сел
Нацкомиссия по стандартам государственного языка одобрила перечень населенных пунктов, названия которых не отвечают украинскому правописанию.
В решении, опубликованном на сайте комиссии, содержатся претензии к названиям двух городов Харьковской области — Первомайского и Краснограда. А также — недавнего райцентра, поселка Краснокутск и более чем сотни других сел и поселков.
В комиссии сообщили, что таким образом определили «перечень названий сел, поселков и городов, которые нуждаются в изменениях из-за несоответствия орфографическим, грамматическим и словообразовательным нормам украинского языка или содержат в названии идеологемы, связанные с российской имперской политикой в Украине».
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Перечень населенных пунктов Харьковщины, которые необходимо переименовать, выглядит следующим образом.
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 10:02;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нацкомиссия по стандартам государственного языка одобрила перечень населенных пунктов, названия которых не отвечают украинскому правописанию".