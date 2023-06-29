Министр образования: решение Нацкомиссии о переименовании должны отменить
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой требует отменить решение Нацкомиссии по стандартам государственного языка касательно переименования населенных пунктов, названия которых не соответствуют украинскому правописанию. В списке есть два города и сотня сел Харьковщины.
«Если коротко – комиссия вышла за пределы своих полномочий, поскольку вопрос запрета пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии по закону возложены на другие органы», — написал Лесной в Facebook.
Лесной заявил, что комиссия должна формировать и обнародовать перечень населенных пунктов, названия которых нуждаются в согласовании со стандартами государственного языка и рекомендациями по согласованию названий таких сел, поселков, городов со стандартами государственного языка.
«Похоже, что члены комиссии подошли к разработке рекомендаций очень формально. Есть в названии корни «красн» или «черв»? Ок, переименовать. А есть ли там действительно историческая связь с коммунистами, никто не изучал (а это, собственно, и не задача этой комиссии)», — добавил министр.
Министр считает, что решение Нацкомиссии должны отменить. А новые рекомендации должны наработать «компетентные и уполномоченные органы».
Напомним, Нацкомиссия по стандартам государственного языка одобрила перечень населенных пунктов, названия которых не отвечают украинскому правописанию. В решении, опубликованном на сайте комиссии, содержатся претензии к названиям двух городов Харьковской области — Первомайского и Краснограда. А также — недавнего райцентра, поселка Краснокутск и более чем сотни других сел и поселков.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Министр образования: решение Нацкомиссии о переименовании должны отменить»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 11:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой требует отменить решение Нацкомиссии по стандартам государственного языка касательно переименования населенных пунктов, названия которых не соответствуют украинскому правописанию. В списке есть два города и сотня сел Харьковщины.".