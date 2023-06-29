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Министр образования: решение Нацкомиссии о переименовании должны отменить

Общество 11:52   29.06.2023
Виктория Яковенко
Министр образования: решение Нацкомиссии о переименовании должны отменить Фото: коллаж Люботинского горсовета

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой требует отменить решение Нацкомиссии по стандартам государственного языка касательно переименования населенных пунктов, названия которых не соответствуют украинскому правописанию. В списке есть два города и сотня сел Харьковщины.

«Если коротко – комиссия вышла за пределы своих полномочий, поскольку вопрос запрета пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии по закону возложены на другие органы», — написал Лесной в Facebook.

Лесной заявил, что комиссия должна формировать и обнародовать перечень населенных пунктов, названия которых нуждаются в согласовании со стандартами государственного языка и рекомендациями по согласованию названий таких сел, поселков, городов со стандартами государственного языка.

«Похоже, что члены комиссии подошли к разработке рекомендаций очень формально. Есть в названии корни «красн» или «черв»? Ок, переименовать. А есть ли там действительно историческая связь с коммунистами, никто не изучал (а это, собственно, и не задача этой комиссии)», — добавил министр.

Министр считает, что решение Нацкомиссии должны отменить. А новые рекомендации должны наработать «компетентные и уполномоченные органы».

Напомним, Нацкомиссия по стандартам государственного языка одобрила перечень населенных пунктов, названия которых не отвечают украинскому правописанию. В решении, опубликованном на сайте комиссии, содержатся претензии к названиям двух городов Харьковской области — Первомайского и Краснограда. А также — недавнего райцентра, поселка Краснокутск и более чем сотни других сел и поселков.

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 июня 2023 в 11:52;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой требует отменить решение Нацкомиссии по стандартам государственного языка касательно переименования населенных пунктов, названия которых не соответствуют украинскому правописанию. В списке есть два города и сотня сел Харьковщины.".