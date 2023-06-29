Министр образования: решение Нацкомиссии о переименовании должны отменить

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой требует отменить решение Нацкомиссии по стандартам государственного языка касательно переименования населенных пунктов, названия которых не соответствуют украинскому правописанию. В списке есть два города и сотня сел Харьковщины.

«Если коротко – комиссия вышла за пределы своих полномочий, поскольку вопрос запрета пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии по закону возложены на другие органы», — написал Лесной в Facebook.

Лесной заявил, что комиссия должна формировать и обнародовать перечень населенных пунктов, названия которых нуждаются в согласовании со стандартами государственного языка и рекомендациями по согласованию названий таких сел, поселков, городов со стандартами государственного языка.

«Похоже, что члены комиссии подошли к разработке рекомендаций очень формально. Есть в названии корни «красн» или «черв»? Ок, переименовать. А есть ли там действительно историческая связь с коммунистами, никто не изучал (а это, собственно, и не задача этой комиссии)», — добавил министр.

Министр считает, что решение Нацкомиссии должны отменить. А новые рекомендации должны наработать «компетентные и уполномоченные органы».

Напомним, Нацкомиссия по стандартам государственного языка одобрила перечень населенных пунктов, названия которых не отвечают украинскому правописанию. В решении, опубликованном на сайте комиссии, содержатся претензии к названиям двух городов Харьковской области — Первомайского и Краснограда. А также — недавнего райцентра, поселка Краснокутск и более чем сотни других сел и поселков.