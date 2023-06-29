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Міністр освіти: рішення Нацкомісії щодо перейменування мають скасувати

Суспільство 11:52   29.06.2023
Вікторія Яковенко
Міністр освіти: рішення Нацкомісії щодо перейменування мають скасувати

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий вимагає скасувати рішення Нацкомісії зі стандартів державної мови щодо перейменування населених пунктів, назви яких не відповідають українському правопису. У списку є два міста та сотня сіл Харківщини.

«Якщо коротко – комісія вийшла за межі своїх повноважень, оскільки питання заборони пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізації топонімії згідно із законом покладено на інші органи», – написав Лісовий у Facebook.

Лісовий заявив, що комісія повинна формувати та оприлюднювати перелік населених пунктів, назви яких потребують погодження зі стандартами державної мови й рекомендаціями щодо погодження назв таких сіл, селищ, міст зі стандартами державної мови.

«Виглядає, що члени комісії підійшли до розроблення рекомендацій дуже формально. Є у назві корінь «красн» або «черв»? Ок, перейменувати. А чи є там насправді історичний зв’язок із комуністами, ніхто не вивчав (а це, власне, і не завдання цієї комісії)», – додав міністр.

Тож, міністр вважає, що наразі рішення Нацкомісії мають скасувати. А нові рекомендації мають напрацювати «компетентні та уповноважені органи».

Нагадаємо, Нацкомісія зі стандартів державної мови схвалила перелік населених пунктів, назви яких не відповідають українському правопису. У рішенні, що опубліковано на сайті комісії, містяться претензії до назв двох міст Харківської області – Первомайського та Краснограда. А також – нещодавнього райцентру, селища Краснокутськ та більш ніж сотні інших сіл та селищ.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Червня 2023 в 11:52;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий вимагає скасувати рішення Нацкомісії зі стандартів державної мови щодо перейменування населених пунктів, назви яких не відповідають українському правопису. У списку є два міста та сотня сіл Харківщини.".