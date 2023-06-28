Нацкомісія рекомендує перейменувати на Харківщині два міста та сотню сіл

Нацкомісія зі стандартів державної мови схвалила перелік населених пунктів, назви яких не відповідають українському правопису.

У рішенні, що опубліковано на сайті комісії, містяться претензії до назв двох міст Харківської області – Первомайського та Краснограда. А також – нещодавнього райцентру, селища Краснокутськ та більш ніж сотні інших сіл та селищ.

У комісії повідомили, що таким чином визначили “перелік назв сіл, селищ та міст, які потребують зміни через невідповідність орфографічним, граматичним та словотвірним нормам української мови або містять у назві ідеологеми, пов’язані з російською імперською політикою в Україні”.

Перелік населених пунктів Харківщини, які необхідно перейменувати, виглядає так.