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Нацкомісія рекомендує перейменувати на Харківщині два міста та сотню сіл

Політика 10:02   28.06.2023
Оксана Горун
Нацкомісія рекомендує перейменувати на Харківщині два міста та сотню сіл

Нацкомісія зі стандартів державної мови схвалила перелік населених пунктів, назви яких не відповідають українському правопису.

У рішенні, що опубліковано на сайті комісії, містяться претензії до назв двох міст Харківської області – Первомайського та Краснограда. А також – нещодавнього райцентру, селища Краснокутськ та більш ніж сотні інших сіл та селищ.

У комісії повідомили, що таким чином визначили “перелік назв сіл, селищ та міст, які потребують зміни через невідповідність орфографічним, граматичним та словотвірним нормам української мови або містять у назві ідеологеми, пов’язані з російською імперською політикою в Україні”.

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Перелік населених пунктів Харківщини, які необхідно перейменувати, виглядає так.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Політика, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 10:02;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нацкомісія зі стандартів державної мови схвалила перелік населених пунктів, назви яких не відповідають українському правопису".