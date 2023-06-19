Live
  • Понеділок 19.06.2023
    • Харків
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.08
    • 🔴

Куп’янськ позбавляється російських назв вулиць: опитування триває

Суспільство 12:36   19.06.2023
Вікторія Яковенко
Куп’янськ позбавляється російських назв вулиць: опитування триває

 В Куп’янську триває опитування щодо перейменування 13 вулиць, 2 провулків та в’їзду, які носять російські назви.

Про це повідомляє Куп’янська міська військова адміністрація.

Пропонують перейменувати:

– вул. Ватутіна на 10 вересня, день, коли Куп’янськ звільнили від російських загарбників;

– в’їзд Ватутіна на 10 вересня;

– вул. Лермонтова на Дмитра Коцюбайла, на честь «Да Вінчі»;

– вул. Московську на Леоніда Каденюка;

– вул. Терешкової на В’ячеслава Чорновола;

– вул. Горького на Квітки-Основ’яненка;

– провулок Олександра Невського на Івана Піддубного;

– вул. Зої Космодем’янської на Олександра Довженка;

– вул. Герцена на Нечуя-Левицького;

– вул. Достоєвського на Котляревського;

– вул. Нахімова на Ярослава Мудрого;

– вул. Чайковського на Миколи Лисенка;

– вул. Ціолковського на Левка Лук’яненка;

– вул. Краснолиманську на Володимира Сосюри;

– вул. Разіна на волонтерів;

– провулок Разіна на провулок волонтерів.

Щоб долучитися до опитування необхідно перейти за посиланням. Голосування триватиме до 26 червня.

Читайте також: Сквер у Харкові тепер має назву на честь тепловиків

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У ставку на Харківщині, де потонула підліток, офіційно заборонено купатися
У ставку на Харківщині, де потонула підліток, офіційно заборонено купатися
19.06.2023
240 випадків. Чому в українських біженців забирають дітей в країнах ЄС?
240 випадків. Чому в українських біженців забирають дітей в країнах ЄС?
19.06.2023
Вимагали хабарі: у Харкові затримали керівництво Держпродспоживслужби (відео)
Вимагали хабарі: у Харкові затримали керівництво Держпродспоживслужби (відео)
19.06.2023
У Харкові завтра на понад два місяці перекриють дорогу: подробиці
У Харкові завтра на понад два місяці перекриють дорогу: подробиці
19.06.2023
Харків’яни вибороли три “золота”, “срібло” та “бронзу” на чемпіонаті України
Харків’яни вибороли три “золота”, “срібло” та “бронзу” на чемпіонаті України
19.06.2023
Куп’янськ позбавляється російських назв вулиць: опитування триває
Куп’янськ позбавляється російських назв вулиць: опитування триває
19.06.2023

Новини за темою:

09:17
Зранку ворог вдарив по Куп’янську, а біля Берестового поніс втрати – Синєгубов
07:47
ДСНС повідомила про пожежу в Куп’янську через ворожий обстріл
09:16
ДСНС повідомила про пожежу в Куп’янську через обстріл
23:35
У Куп’янська на Харківщині з’явилося місто-побратим у Польщі (відео)
22:55
Відрізати “радянщину”: назву парку Горького пропонували скоротити радикальніше

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Куп’янськ позбавляється російських назв вулиць: опитування триває»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 12:36;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що " В Куп’янську триває опитування щодо перейменування 13 вулиць, 2 провулків та в’їзду, які носять російські назви.".