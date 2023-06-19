Куп’янськ позбавляється російських назв вулиць: опитування триває

В Куп’янську триває опитування щодо перейменування 13 вулиць, 2 провулків та в’їзду, які носять російські назви.

Про це повідомляє Куп’янська міська військова адміністрація.

Пропонують перейменувати:

– вул. Ватутіна на 10 вересня, день, коли Куп’янськ звільнили від російських загарбників;

– в’їзд Ватутіна на 10 вересня;

– вул. Лермонтова на Дмитра Коцюбайла, на честь «Да Вінчі»;

– вул. Московську на Леоніда Каденюка;

– вул. Терешкової на В’ячеслава Чорновола;

– вул. Горького на Квітки-Основ’яненка;

– провулок Олександра Невського на Івана Піддубного;

– вул. Зої Космодем’янської на Олександра Довженка;

– вул. Герцена на Нечуя-Левицького;

– вул. Достоєвського на Котляревського;

– вул. Нахімова на Ярослава Мудрого;

– вул. Чайковського на Миколи Лисенка;

– вул. Ціолковського на Левка Лук’яненка;

– вул. Краснолиманську на Володимира Сосюри;

– вул. Разіна на волонтерів;

– провулок Разіна на провулок волонтерів.

Щоб долучитися до опитування необхідно перейти за посиланням. Голосування триватиме до 26 червня.

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