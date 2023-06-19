Куп’янськ позбавляється російських назв вулиць: опитування триває
В Куп’янську триває опитування щодо перейменування 13 вулиць, 2 провулків та в’їзду, які носять російські назви.
Про це повідомляє Куп’янська міська військова адміністрація.
Пропонують перейменувати:
– вул. Ватутіна на 10 вересня, день, коли Куп’янськ звільнили від російських загарбників;
– в’їзд Ватутіна на 10 вересня;
– вул. Лермонтова на Дмитра Коцюбайла, на честь «Да Вінчі»;
– вул. Московську на Леоніда Каденюка;
– вул. Терешкової на В’ячеслава Чорновола;
– вул. Горького на Квітки-Основ’яненка;
– провулок Олександра Невського на Івана Піддубного;
– вул. Зої Космодем’янської на Олександра Довженка;
– вул. Герцена на Нечуя-Левицького;
– вул. Достоєвського на Котляревського;
– вул. Нахімова на Ярослава Мудрого;
– вул. Чайковського на Миколи Лисенка;
– вул. Ціолковського на Левка Лук’яненка;
– вул. Краснолиманську на Володимира Сосюри;
– вул. Разіна на волонтерів;
– провулок Разіна на провулок волонтерів.
Щоб долучитися до опитування необхідно перейти за посиланням. Голосування триватиме до 26 червня.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 12:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що " В Куп’янську триває опитування щодо перейменування 13 вулиць, 2 провулків та в’їзду, які носять російські назви.".