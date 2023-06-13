Сквер у Харкові тепер має назву на честь тепловиків

Сквер «Дружба», який знаходиться на перехресті вулиці Мефодіївської та проспекту Героїв Харкова, тепер має назву “Сквер тепловиків”.

Таке рішення ухвалили 13 червня на позачерговій сесії Харківської міськради, передає сайт мерії.

Як повідомлялося, також на пленарному засіданні депутати перейменували вулицю Плеханівську на честь Героя України Георгія Тарасенка, вулицю Державінську – на честь Героя України Дмитра Коцюбайла (позивний – «Да Вінчі»), вулицю Броненосця «Потьомкін» – на честь нацгвардійця Олега Громадського, а безіменний сквер на вулиці Конторській, навпроти будинку №5, – на честь бойової медикині Владислави Черних.

З назви КП «Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького» прибрали ім’я та прізвище радянського письменника, і тепер він називається просто “Центральний парк культури та відпочинку”.