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Харків’яни просять Терехова знести пам’ятник російсько-українській дружбі

Політика 08:54   04.05.2023
Оксана Горун
Харків’яни просять Терехова знести пам’ятник російсько-українській дружбі Фото: фейсбук Володимира Чистиліна

На сайті Харківської міськради створили петицію проти пам’ятника росіянину та українцю, які тримаються за руки. Мера Ігоря Терехова просять прибрати цю скульптуру із центру міста.

“Звертаю увагу Харківської міської ради та мера Харкова Ігоря Терехова на необхідність позбутися пам’ятника так званій російсько-українській дружбі, який розташований на огородженні мосту через річку Харків біля перехрестя пр. Героїв Харкова – вул.Кооперативна – Харківська набережна (неподалік від Харківська набережна, 2а)”, – написав автор петиції Андрій Славкін.

Він наголосив, що пам’ятник “не висловлює історичну правду щодо дружніх відносин росії до України, в тому числі враховуючи військову агресію російської федерації із 2014 року і до цього дня”. Також автор звернення зазначив, що ця скульптурна композиція не входить до “Переліку пам’яток історії та монументального мистецтва”. А отже – щоб її знести, не потрібно отримувати дозволи Мінкульту та інших державних інстанцій.

Раніше тим же пам’ятником у фейсбуці обурився координатор харківського Євромайдану Володимир Чистилін.

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    • “Єднання народів Переяславською Радою проілюстровано двома чоловіками, які тримають один одного за руку. Цікаво, скільки місцевій владі потрібно часу і ракет по городянам, аби зрозуміти, яким має бути проспект Героїв Харкова”, – написав він.

    Нагадаємо, щоб керівництво Харківської міськради розглянуло петицію, її мають підписати щонайменше 5000 осіб за 90 днів.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2023 в 08:54;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сайті Харківської міськради створили петицію проти пам’ятника росіянину та українцю, які тримаються за руки. Мера Ігоря Терехова просять прибрати цю скульптуру із центру міста".