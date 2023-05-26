У Харкові пропонують назвати сквер на честь тепловиків

На сайті Харківської міськради створили петицію з пропозицією перейменувати сквер «Дружба», що у Слобідському районі, у сквер «Тепловиків».

«Цей сквер був відкритий у 2003 та названий на честь дружніх відносин України та Росії. Однак 24 лютого 2022 року вся Україна, а особливо Харків відчули так звану «дружбу» із сусідньою державою. Уже понад рік наше місто потерпає від постійних обстрілів російських військових. Ракети, бомби, окупація частини території нашої держави, катування та вбивства мирних людей, зруйнована інфраструктура – така ціна дружби з Росією!», – написав автор петиції Дмитро Рик.

Він наголосив, що попри постійні ворожі обстріли КП «Харківські теплові мережі» продовжувало діяльність, забезпечуючи містян гарячою водою та теплом.

«З огляду на вищенаведене, з метою увічнення подвигу Героїв-тепловиків та вшанування пам’яті працівників КП «Харківські теплові мережі», які загинули під час війни при виконанні своїх обов’язків, просимо винести на розгляд сесії Харківської міськради питання перейменування скверу «Дружба» у Сквер «Тепловиків», – додав автор.