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В Харькове предлагают назвать сквер в честь тепловиков

Общество 15:01   26.05.2023
Виктория Яковенко
В Харькове предлагают назвать сквер в честь тепловиков Фото: КП «ХТС»

На сайте Харьковского горсовета создали петицию с предложением переименовать сквер «Дружба» в Слободском районе в сквер «Тепловиков».

«Этот сквер был открыт в 2003 году и назван в честь дружеских отношений Украины и России. Однако 24 февраля 2022 года вся Украина, особенно Харьков почувствовали так называемую «дружбу» с соседним государством. Уже больше года наш город подвергается постоянным обстрелам российских военных. Ракеты, бомбы, оккупация части территории нашего государства, пытки и убийства мирных людей, разрушенная инфраструктура – такова цена дружбы с Россией!», — написал автор петиции Дмитрий Рик.

Он отметил, что, несмотря на постоянные вражеские обстрелы КП «Харьковские тепловые сети», продолжало деятельность, обеспечивая горожан горячей водой и теплом.

«Учитывая вышеприведенное, с целью увековечения подвига Героев-тепловиков и памяти работников КП «Харьковские тепловые сети», погибших во время войны при выполнении своих обязанностей, просим вынести на рассмотрение сессии Харьковского горсовета вопрос переименования сквера «Дружба» в сквер «Тепловиков», — добавил автор.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сайте Харьковского горсовета создали петицию с предложением переименовать сквер «Дружба» в Слободском районе в сквер «Тепловиков».".