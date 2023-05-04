Live
  • Четверг 04.05.2023
    • Харьков
  •   +13°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.37
    • 🟢

Харьковчане просят Терехова снести памятник российско-украинской дружбе

Общество 08:54   04.05.2023
Оксана Горун
Харьковчане просят Терехова снести памятник российско-украинской дружбе Фото: facebook Владимира Чистилина

На сайте Харьковского горсовета создали петицию против памятника россиянину и украинцу, держащимся за руки. Мэра Игоря Терехова просят убрать эту скульптуру из центра города.

«Обращаю внимание Харьковского городского совета и мэра Харькова Игоря Терехова на необходимость избавиться от памятника так называемой российско-украинской дружбы, который расположен на ограждении моста через реку Харьков у перекрестка пр. Героев Харькова — ул. Кооперативная — Харьковская набережная (недалеко от Харьковской набережной, 2а)», — написал автор петиции Андрей Славкин.

Он подчеркнул, что памятник «не выражает историческую правду относительно дружеских отношений россии к Украине, в том числе учитывая военную агрессию российской федерации с 2014 года и по сей день». Также автор обращения отметил, что эта скульптурная композиция не входит в «Перечень памятников истории и монументального искусства». А значит — чтобы ее снести, не нужно получать разрешения Минкульта и прочих государственных инстанций.

Ранее тем же памятником в facebook возмутился координатор харьковского Евромайдана Владимир Чистилин.

  • Читайте также: Харьковчане просят Терехова снести памятник российско-украинской дружбе

    • «Единение народов Переяславской Радой проиллюстрировано двумя мужчинами, которые держат друг друга за руки. Интересно, сколько местным властям нужно времени и ракет по горожанам, чтобы понять, каким должен быть проспект Героев Харькова», — написал он.

    Напомним, чтобы руководство Харьковского горсовета рассмотрело петицию, ее должны подписать не менее 5000 человек за 90 дней.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    11:54
    Терехов заявил, что для защиты Харькова нужны истребители
    11:03
    Терехов в США заявил, что Харькову нужны самолеты, Patriot и SAMP/T
    22:57
    Терехов в США встретился с Блинкеном и передал ему флаг от защитников Бахмута
    11:12
    Терехов встретился с замом Госсекретаря США
    11:20
    Терехов рассказал американцам об управлении в условиях неопределенности

  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Харьковчане просят Терехова снести памятник российско-украинской дружбе»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 08:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сайте Харьковского горсовета создали петицию против памятника россиянину и украинцу, держащимся за руки. Мэра Игоря Терехова просят убрать эту скульптуру из центра города".