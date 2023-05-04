Харьковчане просят Терехова снести памятник российско-украинской дружбе

На сайте Харьковского горсовета создали петицию против памятника россиянину и украинцу, держащимся за руки. Мэра Игоря Терехова просят убрать эту скульптуру из центра города.

«Обращаю внимание Харьковского городского совета и мэра Харькова Игоря Терехова на необходимость избавиться от памятника так называемой российско-украинской дружбы, который расположен на ограждении моста через реку Харьков у перекрестка пр. Героев Харькова — ул. Кооперативная — Харьковская набережная (недалеко от Харьковской набережной, 2а)», — написал автор петиции Андрей Славкин.

Он подчеркнул, что памятник «не выражает историческую правду относительно дружеских отношений россии к Украине, в том числе учитывая военную агрессию российской федерации с 2014 года и по сей день». Также автор обращения отметил, что эта скульптурная композиция не входит в «Перечень памятников истории и монументального искусства». А значит — чтобы ее снести, не нужно получать разрешения Минкульта и прочих государственных инстанций.

Ранее тем же памятником в facebook возмутился координатор харьковского Евромайдана Владимир Чистилин.

«Единение народов Переяславской Радой проиллюстрировано двумя мужчинами, которые держат друг друга за руки. Интересно, сколько местным властям нужно времени и ракет по горожанам, чтобы понять, каким должен быть проспект Героев Харькова», — написал он.

Напомним, чтобы руководство Харьковского горсовета рассмотрело петицию, ее должны подписать не менее 5000 человек за 90 дней.