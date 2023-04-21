Проспект Героев Харькова хотят очистить от орденов и скульптуры дружбы народов

Очередные «недодемонтированные» остатки советской действительности на проспекте Героев Харькова обнаружили активисты проекта «Деколонизация. Украина» и местного Евромайдана.

«Харьков, проспект Героев Харькова. До сих пор не демонтированы два ордена в честь октябрьского переворота. Направили обращение на городской совет с требованием немедленного демонтажа», — прокомментировали очередную находку в telegram-канале «Деколонизация. Украина».

О другом объекте, которому не место на том же проспекте сообщил координатор харьковского Евромайдана Владимир Чистилин на своей странице в facebook.

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«Через Харьковский мост, в нескольких метрах от Сагайдачного, после девяти лет российско-украинской войны, до сих пор можно увидеть скульптуру, символизирующую российско-украинскую дружбу. Единение народов Переяславской Радой проиллюстрировано двумя мужчинами, которые держат друг друга за руки. Интересно, сколько местным властям нужно времени и ракет по горожанам, чтобы понять, каким должен быть проспект Героев Харькова», — написал Чистилин.