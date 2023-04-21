Пр. Героїв Харкова хочуть очистити від орденів та скульптури дружби народів

Чергові “недодемонтовані” залишки радянської дійсності на проспекті Героїв Харкова виявили активісти проєкту “Деколонізація. Україна” та місцевого Євромайдану.

“Харків, проспект Героїв Харкова. Досі не демонтовано 2 ордени на честь жовтневого перевороту. Надіслали звернення на міську раду з вимогою негайного демонтажу“, – прокоментували чергову знахідку в телеграм -каналі “Деколонізація. Україна”.

Про інший об’єкт, якому не місце на тому ж проспекті, повідомив координатор харківського Євромайдану Володимир Чистилін на своїй сторінці у фейсбуці.

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“Через Харківський міст в кількох метрах від Сагайдачного, після дев’яти років російсько-української війни, досі можна побачити скульптуру, що символізує російсько-українську дружбу. Єднання народів Переяславською Радою проілюстровано двома чоловіками, які тримають один одного за руку. Цікаво, скільки місцевій владі потрібно часу і ракет по городянам, аби зрозуміти, яким має бути проспект Героїв Харкова”, – написав Чистилін.