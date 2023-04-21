Пр. Героїв Харкова хочуть очистити від орденів та скульптури дружби народів
Чергові “недодемонтовані” залишки радянської дійсності на проспекті Героїв Харкова виявили активісти проєкту “Деколонізація. Україна” та місцевого Євромайдану.
“Харків, проспект Героїв Харкова. Досі не демонтовано 2 ордени на честь жовтневого перевороту. Надіслали звернення на міську раду з вимогою негайного демонтажу“, – прокоментували чергову знахідку в телеграм -каналі “Деколонізація. Україна”.
Про інший об’єкт, якому не місце на тому ж проспекті, повідомив координатор харківського Євромайдану Володимир Чистилін на своїй сторінці у фейсбуці.
Читайте також: Депутат Харківської міськради закликав голосувати проти перейменування вулиці
“Через Харківський міст в кількох метрах від Сагайдачного, після дев’яти років російсько-української війни, досі можна побачити скульптуру, що символізує російсько-українську дружбу. Єднання народів Переяславською Радою проілюстровано двома чоловіками, які тримають один одного за руку. Цікаво, скільки місцевій владі потрібно часу і ракет по городянам, аби зрозуміти, яким має бути проспект Героїв Харкова”, – написав Чистилін.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Пр. Героїв Харкова хочуть очистити від орденів та скульптури дружби народів»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2023 в 10:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чергові “недодемонтовані” залишки радянської дійсності на проспекті Героїв Харкова виявили активісти проєкту “Деколонізація. Україна” та місцевого Євромайдану".