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Сквер в Харькове теперь носит название в честь тепловиков

Общество 18:17   13.06.2023
Елена Нагорная
Сквер в Харькове теперь носит название в честь тепловиков Фото: Харьковский горсовет

Сквер «Дружба», который находится на перекрестке улицы Мефодиевской и проспекта Героев Харькова, теперь носит название “Сквер тепловиков”.

Такое решение приняли 13 июня на внеочередной сессии Харьковского горсовета, передает сайт мэрии.

Как сообщалось, также на пленарном заседании депутаты переименовали улицу Плехановскую в честь Героя Украины Георгия Тарасенко, улицу Державинскую — в честь Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (позывной — «Да Винчи»), улицу Броненосца «Потемкин» — в честь нацгвардейца Олега Громадского, а безымянный сквер по улице Конторской, напротив дома №5, — в честь боевого медика Владиславы Черных.

Из названия КП «Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького» убрали имя и фамилию советского писателя, и теперь он называется просто «Центральный парк культуры и отдыха».

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 18:17;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сквер «Дружба», который находится на перекрестке улицы Мефодиевской и проспекта Героев Харькова, теперь носит название “Сквер тепловиков”.".