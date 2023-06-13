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«Инфосити» – вместо «Харьковские известия»: в Харькове переименовали КП

Общество 14:11   13.06.2023
Виктория Яковенко
«Инфосити» – вместо «Харьковские известия»: в Харькове переименовали КП

Коммунальное СМИ, КП «Харьковские известия», изменило название на КП «Инфосити».

Соответствующее решение депутаты поддержали на сессии Харьковского горсовета 13 июня.

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 14:11;

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