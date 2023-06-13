«Инфосити» – вместо «Харьковские известия»: в Харькове переименовали КП
Коммунальное СМИ, КП «Харьковские известия», изменило название на КП «Инфосити».
Соответствующее решение депутаты поддержали на сессии Харьковского горсовета 13 июня.
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 14:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальное СМИ, КП «Харьковские известия», изменило название на КП «Инфосити».".