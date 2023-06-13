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«Інфосіті» – замість «Харьковские известия»: у Харкові перейменували КП

Суспільство 14:11   13.06.2023
Вікторія Яковенко
«Інфосіті» – замість «Харьковские известия»: у Харкові перейменували КП

Комунальне ЗМІ, КП «Харьковские известия», змінило назву на КП «Інфосіті».

Відповідне рішення підтримали на сесії Харківської міськради 13 червня.

Читайте також: Комунальні теленовини “Харьковские известия” перейменували, а КП – поки що ні

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 14:11;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальне ЗМІ, КП «Харьковские известия», змінило назву на КП «Інфосіті».".