«Інфосіті» – замість «Харьковские известия»: у Харкові перейменували КП
Комунальне ЗМІ, КП «Харьковские известия», змінило назву на КП «Інфосіті».
Відповідне рішення підтримали на сесії Харківської міськради 13 червня.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 14:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальне ЗМІ, КП «Харьковские известия», змінило назву на КП «Інфосіті».".