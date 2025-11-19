Вулицю в Харкові перейменували на честь Міська Барбари

Колишню вулицю Грайворонську, що розташована в Новобаварському районі, перейменували на вулицю Міська Барбари. Про це повідомили у Харківській міськраді.

Зазначається, що таке рішення ухвалили депутати сьогодні, 19 листопада, на позачерговій сесії.

У мерії нагадали, що Місько Барбара – український співак, співзасновник і фронтмен гурту «Мертвий Півень», виконував пісні на вірші видатних українських поетів. Також працював актором у харківському театрі «Арабески». Раптово помер 11 жовтня 2021 року.

Нагадаємо, влітку в Харкові проводили громадське обговорення щодо перейменування вулиці Грайворонської на Міська Барбари.

До цього Харківський письменник та музикант, військовослужбовець бригади НГУ «Хартія» Сергій Жадан повідомляв, що готується звернення до мерії щодо перейменування вулиці Гаршина на честь Міська Барбари.

Зазначимо, ім’я Міська Барбари могло б з’явитися на мапі Харкова ще понад рік тому. Під час деколонізації робоча група при ХОВА дала рекомендацію назвати один із провулків міста не на честь відомого земляка, а нейтрально – просто Привітним.