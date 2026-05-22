Трамвай №30 у Харкові тимчасово змінив маршрут: причина

Суспільство 12:29   22.05.2026
Вікторія Яковенко
У пресслужбі Харківській міськради повідомили, що з технічних причин трамвай №30 тимчасово змінив маршрут.

За даними департаменту будівництва та шляхового господарства, цей трамвай наразі курсує від розворотного кола «Вокзал «Харків-Пасажирський» до парку Машинобудівників за таким маршрутом: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – майдан Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова.

Про відновлення руху трамваїв за основним маршрутом обіцяють повідомили додатково.

Нагадаємо, через небезпеку, пов’язану з атаками FPV-дронів по кільцевій дорозі тимчасово заборонили рух двох автобусів, повідомляла Харківська міськрада. Зокрема, йдеться про автобуси №21 і 60.

