Трамвай №30 в Харькове временно изменил маршрут: причина

В пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что по техническим причинам трамвай №30 временно изменил маршрут.

По данным департамента строительства и путевого хозяйства, этот трамвай сейчас курсирует от разворотного круга «Вокзал «Харьков-Пассажирский» до парка Машиностроителей по такому маршруту: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях — площадь Сергиевская — площадь Павловская — майдан Конституции — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова.

О возобновлении движения трамваев по основному маршруту обещают сообщить дополнительно.

Напомним, из-за опасности, связанной с атаками FPV-дронов по окружной дороге временно запретили движение двух автобусов, сообщал Харьковский горсовет. В частности, речь идет об автобусах №21 и 60.

