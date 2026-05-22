Трамвай №30 в Харькове временно изменил маршрут: причина

Общество 12:29   22.05.2026
Виктория Яковенко
В пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что по техническим причинам трамвай №30 временно изменил маршрут.

По данным департамента строительства и путевого хозяйства, этот трамвай сейчас курсирует от разворотного круга «Вокзал «Харьков-Пассажирский» до парка Машиностроителей по такому маршруту: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях — площадь Сергиевская — площадь Павловская — майдан Конституции — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова.

О возобновлении движения трамваев по основному маршруту обещают сообщить дополнительно.

Напомним, из-за опасности, связанной с атаками FPV-дронов по окружной дороге временно запретили движение двух автобусов, сообщал Харьковский горсовет. В частности, речь идет об автобусах №21 и 60.

  • • Дата публикации материала: 22 мая 2026 в 12:29;

