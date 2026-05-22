Трамвай №30 в Харькове временно изменил маршрут: причина
В пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что по техническим причинам трамвай №30 временно изменил маршрут.
По данным департамента строительства и путевого хозяйства, этот трамвай сейчас курсирует от разворотного круга «Вокзал «Харьков-Пассажирский» до парка Машиностроителей по такому маршруту: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях — площадь Сергиевская — площадь Павловская — майдан Конституции — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова.
О возобновлении движения трамваев по основному маршруту обещают сообщить дополнительно.
Напомним, из-за опасности, связанной с атаками FPV-дронов по окружной дороге временно запретили движение двух автобусов, сообщал Харьковский горсовет. В частности, речь идет об автобусах №21 и 60.
Читайте также: Больше двух десятков пьяных водителей поймали на дорогах копы за сутки
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Трамвай №30 в Харькове временно изменил маршрут: причина», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 22 мая 2026 в 12:29;