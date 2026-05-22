Больше двух десятков пьяных водителей поймали на дорогах копы за сутки

В облуправлении Патрульной полиции сообщили, что в течение минувших суток копы остановили 21 водителя с признаками опьянения.

Копы отметили: все правонарушения задокументировали, предотвратив возможные последствия.

«На всех водителей составлены соответствующие административные материалы, которые будут переданы в суд для дальнейшего рассмотрения в соответствии с законодательством. Призываем водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и воздерживаться от управления транспортом в состоянии опьянения. Ответственность каждого – основа безопасности на дороге», – добавили патрульные.