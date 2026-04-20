Браконьеры наловили на Харьковщине рыбы на 114 тысяч гривен: копы поймали их
В ГУ Нацполици на Харьковщине проинфрмировали о результатах профилактических мероприятий «Нерест» в Берестинском районе.
Так 18 апреля копы встретили двух жителей села Шевченково, которые ловили рыбу на лодке, используя сетки.
«В общей сложности нарушители выловили 32 килограмма карася серебристого, линя, щуки на общую сумму почти 114 тысяч гривен. На месте происшествия следственно-оперативная группа изъяла резиновую лодку и орудие незаконного отлова», – отметили в полиции.
Также правоохранители уже и внесли ведомости в ЕРДР.
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: браконьеры, копы, полиция, харьковщина;
- • Дата публикации материала: 20 апреля 2026 в 11:43;