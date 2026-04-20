За 12 тысяч долларов помогал мужчине выехать: харьковчанина ждет суд
Суд ждет безработного жителя Харькова, которого подозревают в организации незаконного выезда военнообязанного за границу.
В Харьковской облпрокуратуре установили: в январе этого года обвиняемый пообещал знакомому помочь выехать за границу.
«Фигурант сообщил «клиенту» детали плана: мужчина должен был самостоятельно прибыть в Ужгород, где его встретят доверенные лица и проведут через границу в направлении Венгрии. Стоимость такой «услуги» злоумышленник оценил в 12 тысяч долларов США. Часть средств — две тысячи долларов США — он должен получить лично, остальные — его сообщники на Закарпатье», – пишут в прокуратуре.
Однако в феврале харьковчанина задержали и вручили подозрение. Теперь его будут судить в Шевченковском райсуде. Мужчине грозит от семи до девяти лет тюрьмы.
Новости по теме:
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: прокуратура, суд, уклонист, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «За 12 тысяч долларов помогал мужчине выехать: харьковчанина ждет суд», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 20 апреля 2026 в 10:56;