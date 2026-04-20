За 12 тысяч долларов помогал мужчине выехать: харьковчанина ждет суд

Происшествия 10:56   20.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
За 12 тысяч долларов помогал мужчине выехать: харьковчанина ждет суд

Суд ждет безработного жителя Харькова, которого подозревают в организации незаконного выезда военнообязанного за границу. 

В Харьковской облпрокуратуре установили: в январе этого года обвиняемый пообещал знакомому помочь выехать за границу.

«Фигурант сообщил «клиенту» детали плана: мужчина должен был самостоятельно прибыть в Ужгород, где его встретят доверенные лица и проведут через границу в направлении Венгрии. Стоимость такой «услуги» злоумышленник оценил в 12 тысяч долларов США. Часть средств — две тысячи долларов США — он должен получить лично, остальные — его сообщники на Закарпатье», – пишут в прокуратуре.

Однако в феврале харьковчанина задержали и вручили подозрение. Теперь его будут судить в Шевченковском райсуде. Мужчине грозит от семи до девяти лет тюрьмы.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
