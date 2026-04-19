Новости Харькова — главное за 19 апреля: фронт, пострадавшие, пожары
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
09:25
Погибший, 5 раненых и 6 пожаров
За прошедшие сутки россияне нанесли удары по Харькову и 19 населенным пунктам области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
18 апреля после удара российского БпЛА по предприятию в Богодухове вспыхнул пожар и пострадали три человека, сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«В городе Богодухов погиб 30-летний мужчина, пострадали 41-летний мужчина и женщины 41, 51, 50 лет; в поселке Великий Бурлук получила травмы 78-летняя женщина», — уточнил Синегубов.
Россияне атаковали БпЛА Новобаварский, Холодногорский, Киевский, Основянский и ракетой Шевченковский районы Харькова.
08:30
Россияне пытались наступать на севере Харьковской области и на Купянском направлении
На Южно-Слобожанском направлении россияне трижды атаковали позиции украинских подразделений возле населенных пунктов Старица и Волчанск, сообщает Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении оккупанты четыре раза пытались прорвать оборну украинских защитников возле Новоплатоновки и в районе Петропавловки и Песчаного.
Дата публикации материала: 19 апреля 2026 в 09:25;