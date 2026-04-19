Новости Харькова — главное за 19 апреля: фронт, пострадавшие, пожары

Общество 09:25   19.04.2026
Оксана Якушко
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

09:25

Погибший, 5 раненых и 6 пожаров

За прошедшие сутки россияне нанесли удары по Харькову и 19 населенным пунктам области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

18 апреля после удара российского БпЛА по предприятию в Богодухове вспыхнул пожар и пострадали три человека, сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«В городе Богодухов погиб 30-летний мужчина, пострадали 41-летний мужчина и женщины 41, 51, 50 лет; в поселке Великий Бурлук получила травмы 78-летняя женщина», — уточнил Синегубов.

Россияне атаковали БпЛА Новобаварский, Холодногорский, Киевский, Основянский и ракетой Шевченковский районы Харькова.

08:30

Россияне пытались наступать на севере Харьковской области и на Купянском направлении

На Южно-Слобожанском направлении россияне трижды атаковали позиции украинских подразделений возле населенных пунктов Старица и Волчанск, сообщает Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении оккупанты четыре раза пытались прорвать оборну украинских защитников возле Новоплатоновки и в районе Петропавловки и Песчаного.

Читайте также: Облачно и дождливо: прогноз погоды на 19 апреля

 

Популярно
Погибший и пятеро пострадавших: как прошли сутки в Харькове и области
Погибший и пятеро пострадавших: как прошли сутки в Харькове и области
19.04.2026, 09:17
Взрывы звучат в Харькове в субботу: РФ опять бьет беспилотниками (дополнено)
Взрывы звучат в Харькове в субботу: РФ опять бьет беспилотниками (дополнено)
18.04.2026, 16:24
Облачно и дождливо: прогноз погоды на 19 апреля
Облачно и дождливо: прогноз погоды на 19 апреля
18.04.2026, 21:40
Новости Харькова — главное за 19 апреля: фронт, пострадавшие, пожары
Новости Харькова — главное за 19 апреля: фронт, пострадавшие, пожары
19.04.2026, 09:25
Гражданские в плену, РФ терпит неудачи, террор Харькова – обзор фронта
Гражданские в плену, РФ терпит неудачи, террор Харькова – обзор фронта
18.04.2026, 20:17
Сегодня 19 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 19 апреля 2026: какой праздник и день в истории
19.04.2026, 06:00

Новости по теме:

18.04.2026
Новости Харькова — главное за 18 апреля: «прилет» в Балаклее, атака БпЛА
17.04.2026
Взрывы в небе: БпЛА сбивают над Харьковом – итоги 17 апреля 2026 года
17.04.2026
Новости Харькова — главное за 17 апреля: удары по городу, успех частной ПВО
16.04.2026
Массированный удар по Харькову, Украине; смена оружия террора: итоги 16 апреля
15.04.2026
Принудительная эвакуация, экономический кризис на Харьковщине: итоги 15 апреля


