Новости Харькова — главное за 19 апреля: фронт, пострадавшие, пожары

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

09:25

Погибший, 5 раненых и 6 пожаров

За прошедшие сутки россияне нанесли удары по Харькову и 19 населенным пунктам области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

18 апреля после удара российского БпЛА по предприятию в Богодухове вспыхнул пожар и пострадали три человека, сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«В городе Богодухов погиб 30-летний мужчина, пострадали 41-летний мужчина и женщины 41, 51, 50 лет; в поселке Великий Бурлук получила травмы 78-летняя женщина», — уточнил Синегубов.

Россияне атаковали БпЛА Новобаварский, Холодногорский, Киевский, Основянский и ракетой Шевченковский районы Харькова.

08:30

Россияне пытались наступать на севере Харьковской области и на Купянском направлении

На Южно-Слобожанском направлении россияне трижды атаковали позиции украинских подразделений возле населенных пунктов Старица и Волчанск, сообщает Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении оккупанты четыре раза пытались прорвать оборну украинских защитников возле Новоплатоновки и в районе Петропавловки и Песчаного.