Взрывы звучат в Харькове в субботу: РФ опять бьет беспилотниками (дополнено)

Взрывы в городе прозвучали около 15:05.

Дополнено в 15:16. Также, по данным мэра, боевой дрон упал на одном из рынков в Киевском районе. Обошлось без пострадавших.

Мэр Игорь Терехов уточнил: оккупанты атаковали промышленную зону в Холодногорском районе район. Известно о «прилетах» целой группы боевых дронов.

«Последствия уточняются», – добавил Терехов.

Отметим, тревога в Харькове периодически звучит в течение всего дня. Основной причиной были дроны, которые фиксировали в пригороде. В 14:30 тревога прозвучала вновь – мониторинговые ТГ-каналы писали о сразу нескольких ударных БпЛА над городом. С севера они летели в сторону центра.

Новость будет дополняться.