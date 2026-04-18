Взрывы звучат в Харькове в субботу: РФ опять бьет беспилотниками (дополнено)

Происшествия 15:16   18.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Взрывы звучат в Харькове в субботу: РФ опять бьет беспилотниками (дополнено)

Взрывы в городе прозвучали около 15:05.

Дополнено в 15:16. Также, по данным мэра, боевой дрон упал на одном из рынков в Киевском районе. Обошлось без пострадавших.

Мэр Игорь Терехов уточнил: оккупанты атаковали промышленную зону в Холодногорском районе район. Известно о «прилетах» целой группы боевых дронов.

«Последствия уточняются», – добавил Терехов.

Отметим, тревога в Харькове периодически звучит в течение всего дня. Основной причиной были дроны, которые фиксировали в пригороде. В 14:30 тревога прозвучала вновь – мониторинговые ТГ-каналы писали о сразу нескольких ударных БпЛА над городом. С севера они летели в сторону центра.

Новость будет дополняться.

Читайте также: Пытались поднять дрон в Казачьей Лопани: погиб мужчина, женщина ранена

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Взрывы звучат в Харькове в субботу: РФ опять бьет беспилотниками (дополнено)
Взрывы звучат в Харькове в субботу: РФ опять бьет беспилотниками (дополнено)
18.04.2026, 15:16
  • • Дата публикации материала: 18 апреля 2026 в 15:16;

