Взрывы звучат в Харькове в субботу: РФ опять бьет беспилотниками (дополнено)
Взрывы в городе прозвучали около 15:05.
Дополнено в 15:16. Также, по данным мэра, боевой дрон упал на одном из рынков в Киевском районе. Обошлось без пострадавших.
Мэр Игорь Терехов уточнил: оккупанты атаковали промышленную зону в Холодногорском районе район. Известно о «прилетах» целой группы боевых дронов.
«Последствия уточняются», – добавил Терехов.
Отметим, тревога в Харькове периодически звучит в течение всего дня. Основной причиной были дроны, которые фиксировали в пригороде. В 14:30 тревога прозвучала вновь – мониторинговые ТГ-каналы писали о сразу нескольких ударных БпЛА над городом. С севера они летели в сторону центра.
Новость будет дополняться.
- • Дата публикации материала: 18 апреля 2026 в 15:16;