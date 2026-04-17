Чем били россияне по области и какие последствия «прилетов», сообщил Синегубов
Харьков, а также 13 населенных пунктов области атаковали россияне за сутки. В результате обстрелов пострадали девять человек. Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В г. Мерефа погибла 41-летняя женщина, пострадали женщины 41, 40, 29, 23 лет и мужчины 26 и 29 лет; в г. Люботин пострадали мужчины 51, 46 и 66 лет. В результате взрыва неизвестного устройства в пос. Близнецы погиб 59-летний мужчина, испытала острую реакцию на стресс 56-летняя женщина», – написал Синегубов.
По Харьковщине за сутки ударило следующее вооружение:
- два РСЗО;
- десять БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Ланцет»;
- восемь БпЛА типа «Молнія»;
- fpv-дрон;
- 38 БпЛА (тип устанавливается).
Россияне обстреливали гражданскую инфраструктуру в Харькове, а также в Богодуховском и Харьковском районах области.
Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака РФ, обстрелы, прилеты, синегубов, харьковщина;
Дата публикации материала: 17 апреля 2026 в 08:52;