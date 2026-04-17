Live

Чем били россияне по области и какие последствия «прилетов», сообщил Синегубов

Происшествия 08:52   17.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Харьков, а также 13 населенных пунктов области атаковали россияне за сутки. В результате обстрелов пострадали девять человек. Об этом сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. 

«В г. Мерефа погибла 41-летняя женщина, пострадали женщины 41, 40, 29, 23 лет и мужчины 26 и 29 лет; в г. Люботин пострадали мужчины 51, 46 и 66 лет. В результате взрыва неизвестного устройства в пос. Близнецы погиб 59-летний мужчина, испытала острую реакцию на стресс 56-летняя женщина», – написал Синегубов.

По Харьковщине за сутки ударило следующее вооружение:

  • два РСЗО;
  • десять БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Ланцет»;
  • восемь БпЛА типа «Молнія»;
  • fpv-дрон;
  • 38 БпЛА (тип устанавливается).

Россияне обстреливали гражданскую инфраструктуру в Харькове, а также в Богодуховском и Харьковском районах области.

Читайте также: Пожары в экосистемах и после «прилетов» тушили сотрудники ГСЧС в регионе

Популярно
Новости Харькова — главное за 17 апреля: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 17 апреля: как прошла ночь
17.04.2026, 08:12
«Тихая потеря страны». Терехов заявил об обезлюживании и замене украинцев
«Тихая потеря страны». Терехов заявил об обезлюживании и замене украинцев
15.04.2026, 16:46
Массированный удар по Харькову, Украине; смена оружия террора: итоги 16 апреля
Массированный удар по Харькову, Украине; смена оружия террора: итоги 16 апреля
16.04.2026, 23:00
Сегодня 17 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 17 апреля 2026: какой праздник и день в истории
17.04.2026, 06:00
Чем били россияне по области и какие последствия «прилетов», сообщил Синегубов
Чем били россияне по области и какие последствия «прилетов», сообщил Синегубов
17.04.2026, 08:52
Трамваи вновь не будут сегодня ходить в некоторых районах Харькова
Трамваи вновь не будут сегодня ходить в некоторых районах Харькова
17.04.2026, 09:26

Новости по теме:

16.04.2026
Харьков вновь атаковали: россияне ударили БпЛА, произошел пожар (дополнено)
16.04.2026
Есть разрушения: Коваленко сообщил об атаках БпЛА на Золочевскую громаду
16.04.2026
Мэрия показала, что сейчас происходит на местах «прилетов» в Харькове
16.04.2026
Десятки погибших, раненые и разрушения: Украина пережила массированный обстрел
16.04.2026
Синегубов сообщил, как прошли сутки в Харьковской области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Чем били россияне по области и какие последствия «прилетов», сообщил Синегубов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 апреля 2026 в 08:52;

