Чим били росіяни по області та які наслідки “прильотів”, повідомив Синєгубов

Харків, а також 13 населених пунктів області атакували росіяни за добу. Внаслідок обстрілів постраждали дев’ятеро людей. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Мерефа загинула 41-річна жінка, постраждали жінки 41, 40, 29, 23 років та чоловіки 26 і 29 років; у м. Люботин постраждали чоловіки 51, 46 і 66 років. Внаслідок вибуху невідомого пристрою у сел. Близнюки загинув 59- річний чоловік, зазнала гострої реакції на стрес 56-річна жінка“, – написав Синєгубов.

За добу по області прилетіло таке озброєння:

два РСЗВ;

десять БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу “Ланцет”;

вісім БпЛА типу “Молния”;

fpv-дрон;

38 БпЛА (тип встановлюється).

Росіяни обстрілювали цивільну інфраструктуру в Харкові, а також у Богодухівському та Харківському районах області.