Чим били росіяни по області та які наслідки “прильотів”, повідомив Синєгубов
Харків, а також 13 населених пунктів області атакували росіяни за добу. Внаслідок обстрілів постраждали дев’ятеро людей. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У м. Мерефа загинула 41-річна жінка, постраждали жінки 41, 40, 29, 23 років та чоловіки 26 і 29 років; у м. Люботин постраждали чоловіки 51, 46 і 66 років. Внаслідок вибуху невідомого пристрою у сел. Близнюки загинув 59- річний чоловік, зазнала гострої реакції на стрес 56-річна жінка“, – написав Синєгубов.
За добу по області прилетіло таке озброєння:
- два РСЗВ;
- десять БпЛА типу “Герань-2”;
- БпЛА типу “Ланцет”;
- вісім БпЛА типу “Молния”;
- fpv-дрон;
- 38 БпЛА (тип встановлюється).
Росіяни обстрілювали цивільну інфраструктуру в Харкові, а також у Богодухівському та Харківському районах області.
Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2026 в 08:52;