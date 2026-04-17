Чим били росіяни по області та які наслідки “прильотів”, повідомив Синєгубов

Події 08:52   17.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Чим били росіяни по області та які наслідки “прильотів”, повідомив Синєгубов

Харків, а також 13 населених пунктів області атакували росіяни за добу. Внаслідок обстрілів постраждали дев’ятеро людей. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

У м. Мерефа загинула 41-річна жінка, постраждали жінки 41, 40, 29, 23 років та чоловіки 26 і 29 років; у м. Люботин постраждали чоловіки 51, 46 і 66 років. Внаслідок вибуху невідомого пристрою у сел. Близнюки загинув 59- річний чоловік, зазнала гострої реакції на стрес 56-річна жінка“, – написав Синєгубов.

За добу по області прилетіло таке озброєння:

  • два РСЗВ;
  • десять БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу “Ланцет”;
  • вісім БпЛА типу “Молния”;
  • fpv-дрон;
  • 38 БпЛА (тип встановлюється).

Росіяни обстрілювали цивільну інфраструктуру в Харкові, а також у Богодухівському та Харківському районах області.

Читайте також: Пожежі в екосистемах та після «прильотів» гасили співробітники ДСНС у регіоні

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2026 в 08:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків, а також 13 населених пунктів області атакували росіяни за добу. Внаслідок обстрілів постраждали дев’ятеро людей. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".