Є руйнування: Коваленко повідомив про атаки БпЛА на Золочівську громаду
Фото: Віктор Коваленко
Першу атаку зафіксували 15 квітня – удари БпЛА по селу Писарівка тривали з 19:00 до 20:00.
Про це МГ “Об’єктив” розповів начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
«В результаті пʼяти влучань пошкоджено приміщення колишньої школи, старостату, адмінбудівля та складські приміщення місцевого сільгосппідприємства. Без постраждалих», – зазначив Коваленко.
А вночі 16 квітня з 03:00 до 06:45 випустили три БпЛА «Молния» по Одноробівці.
«Пошкоджено приватний будинок, двоповерховий багатоквартирний будинок, гуртожиток непрацюючого освітнього закладу та енергомережі. Обійшлося без жертв», – додав начальник СВА.
- • Дата публікації матеріалу: 16 Квітня 2026 в 10:25;