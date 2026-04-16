Есть разрушения: Коваленко сообщил об атаках БпЛА на Золочевскую громаду

Происшествия 10:25   16.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Первую атаку зафиксировали 15 апреля – удары БпЛА по селу Писаревка продолжались с 19:00 до 20:00.

Об этом МГ «Объектив» рассказал начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

«В результате пяти попаданий повреждены помещения бывшей школы, старостата, админздание и складские помещения местного сельхозпредприятия. Без пострадавших», – отметил Коваленко.

Обстрел Золочевской громады 16 апреля
А ночью 16 апреля с 03:00 до 06:45 выпустили три БпЛА «Молния» по Одноробовке.

«Поврежден частный дом, двухэтажный многоквартирный дом, общежитие неработающего образовательного учреждения и энергосети. Обошлось без жертв», – добавил начальник ПВА.

Обстрел Золочевской громады 16 апреля
Взрыв прогремел в Харькове утром 16 апреля: «прилет» на Салтовке, пострадавшие
Новости Харькова — главное за 16 апреля: город атаковали БпЛА
Десятки погибших, раненые и разрушения: Украина пережила массированный обстрел
По соображениям безопасности поезда на Харьковщине курсируют с задержкой
«Тихая потеря страны». Терехов заявил об обезлюживании и замене украинцев
