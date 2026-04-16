Есть разрушения: Коваленко сообщил об атаках БпЛА на Золочевскую громаду
Фото: Виктор Коваленко
Первую атаку зафиксировали 15 апреля – удары БпЛА по селу Писаревка продолжались с 19:00 до 20:00.
Об этом МГ «Объектив» рассказал начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.
«В результате пяти попаданий повреждены помещения бывшей школы, старостата, админздание и складские помещения местного сельхозпредприятия. Без пострадавших», – отметил Коваленко.
А ночью 16 апреля с 03:00 до 06:45 выпустили три БпЛА «Молния» по Одноробовке.
«Поврежден частный дом, двухэтажный многоквартирный дом, общежитие неработающего образовательного учреждения и энергосети. Обошлось без жертв», – добавил начальник ПВА.
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: атака РФ, Золочевкая громада, обстрелы, прилеты;
- • Дата публикации материала: 16 апреля 2026 в 10:25;