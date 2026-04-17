Новини Харкова — головне за 17 квітня: як минула ніч

Події 07:21   17.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:20

Як пройшла ніч у Харкові та області

Основною загрозою для Харкова цієї ночі стали безпілотники. Тривогу оголосили о 00:23. Раніше ж у Повітряних силах ЗСУ попереджали про дрон, що летів із півночі на регіон. 

Новий безпілотник зафіксували о 00:37. На цей раз дрон полетів на Харків. Ще один БпЛА росіяни випустили о 01:03 – він узяв курс на південь. Незабаром БпЛА почали аткувати сусідню Сумську область.

Відбій тривоги дали о 03:06. Інформації про “прильоти” та вибухи не повідомляли. Станом на 07:20 нових загроз для Харкова та області немає.

Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне за 17 квітня: як минула ніч», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".