Новини Харкова — головне за 17 квітня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:20
Як пройшла ніч у Харкові та області
Основною загрозою для Харкова цієї ночі стали безпілотники. Тривогу оголосили о 00:23. Раніше ж у Повітряних силах ЗСУ попереджали про дрон, що летів із півночі на регіон.
Новий безпілотник зафіксували о 00:37. На цей раз дрон полетів на Харків. Ще один БпЛА росіяни випустили о 01:03 – він узяв курс на південь. Незабаром БпЛА почали аткувати сусідню Сумську область.
Відбій тривоги дали о 03:06. Інформації про “прильоти” та вибухи не повідомляли. Станом на 07:20 нових загроз для Харкова та області немає.
- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2026 в 07:21;