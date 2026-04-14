Новини Харкова – головне 14 квітня: ранок у місті розпочався з вибухів
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:22
Вранці росіяни атакували багатоповерхівку у Харкові — постраждала жінка
Вибух у Харкові пролунав уранці 14 квітня близько 06:30. Після цього мер Ігор Терехов уточнив: «прилетіло» по багатоповерхівці в Шевченківському районі. На місці “прильоту” – невелике задимлення.
“За попередньою інформацією, удар прийшовся на останні поверхи”, – уточнив міський голова.
Після чого начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що дрон атакував балкон у багатоповерхівці. Є інформація про постраждалу.
“Постраждала 44-річна жінка. Вона отримала гостру реакцію на стрес. Медики надають всю необхідну допомогу”, – додав начальник ХОВА.
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова – головне 14 квітня: ранок у місті розпочався з вибухів», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2026 в 07:22;