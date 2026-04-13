Реальне загострення після “перемир’я” на Харківщині – підсумки 13 квітня

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 13 квітня.

Перемир’я на Харківщині не було. На Великдень у регіоні через обстріли дістали поранень четверо людей. Проте після імітації припинення вогню сталося ще додаткове загострення. Росіяни вдарили трьома КАБами по Золочівській громаді. Дісталося селу Рясне. Тяжких поранень зазнали літня жінка та її донька, повідомив «Об’єктиву» начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко. Але на цьому окупанти не зупинилися. БпЛА «Молния» прилетів ще й по автівці «швидкої», що вивозила одну з поранених. Медичний транспорт частково понівечений, проте бригада та пацієнтка не постраждали. Наразі старша з поранених в обласній клінічній лікарні в Харкові. Її доньці надають допомогу місцеві лікарі.

Російський безпілотник на штучному інтелекті V2U вдарив по автотранспортному підприємству в Дергачах. Начальник місцевої МВА Вячеслав Задоренко написав: у цей момент на території працювали люди. Численні уламкові поранення – у п’ятьох чоловіків. Усі вони в лікарні в Харкові, двоє – у важкому стані. При цьому частина боєкомплекту не здетонувала. Її згодом знешкодили вибухотехніки ДСНС. Задоренко наголосив: відносно новий безпілотник, який застосували окупанти, розрахований на розпізнавання цілей на відстані. Тож очевидно, що удар по цивільних був цілеспрямованим.

Тривоги та ворожі удари тривали по всій Харківщині протягом дня. У Харкові безпілотник упав на території навчального закладу в Шевченківському районі. Без постраждалих. Житлові квартали Богодухова і Великого Бурлука вдень атакували «геранями». Там пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків. Гострий стрес у двох жінок поважного віку. У семирічного хлопчика – поріз голови склом. Поранений літній чоловік, поінформували в обласній прокуратурі.

Ймовірну коригувальницю затримали в Центральному пару Харкова. Це сталося ще 2 квітня. Подробиці сьогодні надала Харківська обласна прокуратура. Жінка вела онлайн-трансляцію в момент чергової хвилі ударів по місту реактивних БпЛА типу «Герань-3». За версією слідства, жительку Харкова завербував представник РФ через телеграм. Її завданням було зафіксувати наслідки нічних ударів і зняти політ ударних дронів удень. Харків’янці повідомили про підозру в держзраді та відправили в СІЗО без права внесення застави.

На Харківщині виявляють не тільки сучасні міни, але й небезпеку з минулого. ДСНС вилучила в лісовому масиві Слобожанської громади 43 боєприпаси часів Другої світової – мінометні міни та артснаряди. Усі вибухонебезпечні предмети фахівці знищили, відзначила пресслужба рятувальників.

