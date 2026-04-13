Реальне загострення після “перемир’я” на Харківщині – підсумки 13 квітня

Оригінально 23:00   13.04.2026
Оксана Якушко
МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 13 квітня.

Добивали поранену? РФ знову вдарила по «швидкій»

Перемир’я на Харківщині не було. На Великдень у регіоні через обстріли дістали поранень четверо людей. Проте після імітації припинення вогню сталося ще додаткове загострення. Росіяни вдарили трьома КАБами по Золочівській громаді. Дісталося селу Рясне. Тяжких поранень зазнали літня жінка та її донька, повідомив «Об’єктиву» начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко. Але на цьому окупанти не зупинилися. БпЛА «Молния» прилетів ще й по автівці «швидкої», що вивозила одну з поранених. Медичний транспорт частково понівечений, проте бригада та пацієнтка не постраждали. Наразі старша з поранених в обласній клінічній лікарні в Харкові. Її доньці надають допомогу місцеві лікарі.

 

БпЛА на штучному інтелекті V2U прилетів по Дергачах

 

Російський безпілотник на штучному інтелекті V2U вдарив по автотранспортному підприємству в Дергачах. Начальник місцевої МВА Вячеслав Задоренко написав: у цей момент на території працювали люди. Численні уламкові поранення – у п’ятьох чоловіків. Усі вони в лікарні в Харкові, двоє – у важкому стані. При цьому частина боєкомплекту не здетонувала. Її згодом знешкодили вибухотехніки ДСНС. Задоренко наголосив: відносно новий безпілотник, який застосували окупанти, розрахований на розпізнавання цілей на відстані. Тож очевидно, що удар по цивільних був цілеспрямованим.

 

«Прильоти» вдень у Харкові та Богодухові: є поранені

 

Тривоги та ворожі удари тривали по всій Харківщині протягом дня. У Харкові безпілотник упав на території навчального закладу в Шевченківському районі. Без постраждалих. Житлові квартали Богодухова і Великого Бурлука вдень атакували «геранями». Там пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків. Гострий стрес у двох жінок поважного віку. У семирічного хлопчика – поріз голови склом. Поранений літній чоловік, поінформували в обласній прокуратурі.

 

Транслювала наліт «шахедів» онлайн: спіймали ймовірну коригувальницю

 

Ймовірну коригувальницю затримали в Центральному пару Харкова. Це сталося ще 2 квітня. Подробиці сьогодні надала Харківська обласна прокуратура. Жінка вела онлайн-трансляцію в момент чергової хвилі ударів по місту реактивних БпЛА типу «Герань-3». За версією слідства, жительку Харкова завербував представник РФ через телеграм. Її завданням було зафіксувати наслідки нічних ударів і зняти політ ударних дронів удень. Харків’янці повідомили про підозру в держзраді та відправили в СІЗО без права внесення застави.

 

43 боєприпаси часів Другої світової знищили на Харківщині

 

На Харківщині виявляють не тільки сучасні міни, але й небезпеку з минулого.  ДСНС вилучила в лісовому масиві Слобожанської громади 43 боєприпаси часів Другої світової – мінометні міни та артснаряди. Усі вибухонебезпечні предмети фахівці знищили, відзначила пресслужба рятувальників.

 

МГ “Об’єктив” також повідомляла 13 квітня: 

  1. Небезпечну погоду прогнозують у Харкові та області у вівторок
  2. «Для неї не існує меж»: харків’янка встановила рекорд України (відео)
  3. Два дні відключатимуть газ в одному з районів Харкова: адреси
Автор: Оксана Якушко
Якщо вам цікава новина: «Реальне загострення після “перемир’я” на Харківщині – підсумки 13 квітня», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 13 квітня.".