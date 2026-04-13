МГ «Объектив» напоминает главные новости 13 апреля.

<br />

Перемирия в Харьковской области не было. На Пасху в регионе из-за обстрелов получили ранения четыре человека. Однако после имитации прекращения огня произошло еще дополнительное обострение. Россияне ударили тремя КАБами по Золочевской громаде. Досталось селу Рясное. Тяжелые ранения получили пожилая женщина и ее дочь, сообщил «Объективу» начальник Золочевской СВА Виктор Коваленко. Но на этом оккупанты не остановились. БпЛА «Молния» прилетел еще и по автомобилю «скорой», вывозившей одну из раненых. Медицинский транспорт частично изуродован, однако бригада и пациентка не пострадали. В настоящее время старшая из раненых в областной клинической больнице в Харькове. Ее дочери оказывают помощь местные врачи.

Российский беспилотник на искусственном интеллекте V2U ударил по автотранспортному предприятию в Дергачах. Начальник местной MBA Вячеслав Задоренко написал: в этот момент на территории работали люди. Многочисленные обломочные ранения – у пятерых мужчин. Все они в больнице в Харькове, двое – в тяжелом состоянии. При этом часть боекомплекта не сдетонировала. Ее впоследствии обезвредили взрывотехники ГСЧС. Задоренко подчеркнул: относительно новый беспилотник, который применили оккупанты, рассчитан на распознавание целей на расстоянии. Так что очевидно, что удар по гражданским был целенаправленным.

Тревоги и вражеские удары продолжались по всей Харьковщине в течение дня. В Харькове беспилотник упал на территории учебного заведения Шевченковского района. Без пострадавших. Жилые кварталы Богодухова и Великого Бурлука днем ​​атаковали «геранями». Там повреждены, по меньшей мере, 10 частных домов. Острый стресс у двух женщин преклонного возраста. У семилетнего мальчика – порез головы стеклом. Раненый пожилой мужчина, проинформировали в областной прокуратуре.

Вероятную корректировщицу огня задержали в Центральном паре Харькова. Это произошло еще 2 апреля. Подробности сегодня сообщила Харьковская областная прокуратура. Женщина вела онлайн-трансляцию в момент очередной волны ударов по городу реактивных БпЛА типа «Герань-3». По версии следствия, жительницу Харькова завербовал представитель РФ в Telegram. Ее задачей было зафиксировать последствия ночных ударов и снять полет ударных дронов днем. Харьковчанке сообщили о подозрении в госизмене и отправили в СИЗО без права внесения залога.

В Харьковской области находят не только современные мины, но и опасность из прошлого. ГСЧС изъяла в лесном массиве Слобожанской громады 43 боеприпаса времен Второй мировой – минометные мины и артснаряды. Все взрывоопасные предметы специалисты уничтожили

