Реальное обострение после фейкового перемирия на Харьковщине – итоги 13 апреля

Оригинально 23:00   13.04.2026
Оксана Якушко
МГ «Объектив» напоминает главные новости 13 апреля.

 

Добивали раненую? РФ снова ударила по «скорой»

Перемирия в Харьковской области не было. На Пасху в регионе из-за обстрелов получили ранения четыре человека. Однако после имитации прекращения огня произошло еще дополнительное обострение. Россияне ударили тремя КАБами по Золочевской громаде. Досталось селу Рясное. Тяжелые ранения получили пожилая женщина и ее дочь, сообщил «Объективу» начальник Золочевской СВА Виктор Коваленко. Но на этом оккупанты не остановились. БпЛА «Молния» прилетел еще и по автомобилю «скорой», вывозившей одну из раненых. Медицинский транспорт частично изуродован, однако бригада и пациентка не пострадали. В настоящее время старшая из раненых в областной клинической больнице в Харькове. Ее дочери оказывают помощь местные врачи.

БпЛА на искусственном интеллекте V2U прилетел по Дергачам

Российский беспилотник на искусственном интеллекте V2U ударил по автотранспортному предприятию в Дергачах. Начальник местной MBA Вячеслав Задоренко написал: в этот момент на территории работали люди. Многочисленные обломочные ранения – у пятерых мужчин. Все они в больнице в Харькове, двое – в тяжелом состоянии. При этом часть боекомплекта не сдетонировала. Ее впоследствии обезвредили взрывотехники ГСЧС. Задоренко подчеркнул: относительно новый беспилотник, который применили оккупанты, рассчитан на распознавание целей на расстоянии. Так что очевидно, что удар по гражданским был целенаправленным.

«Прилеты» днем ​​в Харькове и Богодухове: раненые

Тревоги и вражеские удары продолжались по всей Харьковщине в течение дня. В Харькове беспилотник упал на территории учебного заведения Шевченковского района. Без пострадавших. Жилые кварталы Богодухова и Великого Бурлука днем ​​атаковали «геранями». Там повреждены, по меньшей мере, 10 частных домов. Острый стресс у двух женщин преклонного возраста. У семилетнего мальчика – порез головы стеклом. Раненый пожилой мужчина, проинформировали в областной прокуратуре.

Транслировала налет «шахедов» онлайн: поймали вероятную корректировщицу

Вероятную корректировщицу огня задержали в Центральном паре Харькова. Это произошло еще 2 апреля. Подробности сегодня сообщила Харьковская областная прокуратура. Женщина вела онлайн-трансляцию в момент очередной волны ударов по городу реактивных БпЛА типа «Герань-3». По версии следствия, жительницу Харькова завербовал представитель РФ в Telegram. Ее задачей было зафиксировать последствия ночных ударов и снять полет ударных дронов днем. Харьковчанке сообщили о подозрении в госизмене и отправили в СИЗО без права внесения залога.

43 боеприпаса времен Второй мировой уничтожили на Харьковщине

В Харьковской области находят не только современные мины, но и опасность из прошлого. ГСЧС изъяла в лесном массиве Слобожанской громады 43 боеприпаса времен Второй мировой – минометные мины и артснаряды. Все взрывоопасные предметы специалисты уничтожили

МГ «Объектив» также сообщала 13 апреля: 

  1. Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области во вторник
  2. «Для нее не существует границ»: харьковчанка установила рекорд Украины (видео)
  3. Два дня будут отключать газ в одном из районов Харькова: адреса
Автор: Оксана Якушко
Взрывы звучали в Харькове 13 апреля – что известно
Взрывы звучали в Харькове 13 апреля – что известно
13.04.2026, 12:26
Новости Харькова – главное 13 апреля: удары по области, «прилеты» в городе
Новости Харькова – главное 13 апреля: удары по области, «прилеты» в городе
13.04.2026, 22:00
Погибший и семь пострадавших – россияне атаковали Харьковщину
Погибший и семь пострадавших – россияне атаковали Харьковщину
13.04.2026, 17:54
Два дня будут отключать газ в одном из районов Харькова: адреса
Два дня будут отключать газ в одном из районов Харькова: адреса
13.04.2026, 16:08
«Сливал» в соцсети места вручения повесток — 5 лет получил житель Харьковщины
«Сливал» в соцсети места вручения повесток — 5 лет получил житель Харьковщины
13.04.2026, 20:55
Реальное обострение после фейкового перемирия на Харьковщине – итоги 13 апреля
Реальное обострение после фейкового перемирия на Харьковщине – итоги 13 апреля
13.04.2026, 23:00

Новости по теме:

13.04.2026
Новости Харькова – главное 13 апреля: удары по области, «прилеты» в городе
11.04.2026
Новости Харькова – главное за 11 апреля: успехи ВСУ, детсад, наши дома
10.04.2026
Ошибочные «уклонистки» и долги харьковчан за отопление — итоги 10 апреля
10.04.2026
Новости Харькова – главное 10 апреля: снег, разобрались с женщинами в розыске
09.04.2026
Терехов отреагировал на «Харьков коммунистический», удар FPV — итоги 9 апреля


  • Дата публикации материала: 13 апреля 2026 в 23:00;

