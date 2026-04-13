Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области во вторник

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 14 апреля.

«Днем по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. І уровень опасности, желтый», — пишут синоптики.

Напомним, устойчивого потепления в ближайшие дни в Украине не предусматривают. На 14 и 15 апреля в прогнозах дождь и температура до +12° днем. По данным синоптика Натальи Диденко, на неделе заморозки отступят, дни станут теплее, а солнышка станет больше.

