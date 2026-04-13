Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области во вторник
В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 14 апреля.
«Днем по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. І уровень опасности, желтый», — пишут синоптики.
Напомним, устойчивого потепления в ближайшие дни в Украине не предусматривают. На 14 и 15 апреля в прогнозах дождь и температура до +12° днем. По данным синоптика Натальи Диденко, на неделе заморозки отступят, дни станут теплее, а солнышка станет больше.
Ранее МГ «Объектив» сообщала, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник Института растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН Сергей Авраменко ответил на популярный весенний вопрос садоводов. В частности, рассказал, до какого времени можно обрабатывать сад бордоской жидкостью и что будет с листьями, если на них попадет раствор.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области во вторник», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 13 апреля 2026 в 14:41;