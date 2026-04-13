Погибший и семь пострадавших – россияне атаковали Харьковщину
Россияне ударили по городу Богодухов и поселку Великий Бурлук 13 апреля.
Один человек погиб, еще трое пострадали из-за удара российского БпЛА по поселку Великий Бурлук Купянского района, сообщает ГСЧС Украины.
Погибла пожилая женщина. Пострадали мужчина и две женщины, у которых острая реакция на стресс, уточнили в Нацполиции.
В результате атаки повреждены 4 частных дома и 3 хозяйственные сооружения. Загорелся дом и автомобиль.
Также 13 апреля около 13.45 россияне ударили БпЛА, предварительно типа «Герань-2», по городу Богодухов, сообщает Харьковская областная прокуратура.
У двоих женщин, 78 и 75 лет, – острая реакция на стресс. У 7-летнего мальчика – порез головы стеклом. Также ранение получил и 73-летний мужчина из села Заброды.
Под атакой оккупантов оказались жилые кварталы: в результате ударов повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили.
Новости по теме:
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, ГСЧС Украины, Нацполиция, пожары, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Погибший и семь пострадавших – россияне атаковали Харьковщину», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 13 апреля 2026 в 17:54;