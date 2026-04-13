Погибший и семь пострадавших – россияне атаковали Харьковщину

Происшествия 17:54   13.04.2026
Оксана Якушко
Россияне ударили по городу Богодухов и поселку Великий Бурлук 13 апреля.

Один человек погиб, еще трое пострадали из-за удара российского БпЛА по поселку Великий Бурлук Купянского района, сообщает ГСЧС Украины.

Погибла пожилая женщина. Пострадали мужчина и две женщины, у которых острая реакция на стресс, уточнили в Нацполиции.
В результате атаки повреждены 4 частных дома и 3 хозяйственные сооружения. Загорелся дом и автомобиль.

Также 13 апреля около 13.45 россияне ударили БпЛА, предварительно типа «Герань-2», по городу Богодухов, сообщает Харьковская областная прокуратура.

У двоих женщин, 78 и 75 лет, – острая реакция на стресс. У 7-летнего мальчика – порез головы стеклом. Также ранение получил и 73-летний мужчина из села Заброды.

Под атакой оккупантов оказались жилые кварталы: в результате ударов повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили.

