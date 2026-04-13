«Для нее не существует границ»: харьковчанка установила рекорд Украины (видео)

11 апреля в Полтаве харьковчанка Влада Калашникова установила Национальный рекорд Украины в номинации: «Наибольшая высота платформ, с которых поднято яблоко зубами в прогибе назад».

Видео: «Kharkiv Sport city»

В Терешковской громаде Полтавской области уточнили, что рекордсменка учится в девятом классе.

«Влада вместе с семьей нашла убежище в нашей громаде. Кажется, для нее не существует никаких границ – ни физических, ни внутренних. Ее достижение вдохновляет и еще раз доказывает: настойчивость и вера в себя открывают большие возможности», — говорится в сообщении.

Читайте также: Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области во вторник