Live

«Для нее не существует границ»: харьковчанка установила рекорд Украины (видео)

Общество 15:24   13.04.2026
Виктория Яковенко
11 апреля в Полтаве харьковчанка Влада Калашникова установила Национальный рекорд Украины в номинации: «Наибольшая высота платформ, с которых поднято яблоко зубами в прогибе назад».

Об этом сообщили в Telegram-канале «Kharkiv Sport city».

Видео: «Kharkiv Sport city»

В Терешковской громаде Полтавской области уточнили, что рекордсменка учится в девятом классе.

«Влада вместе с семьей нашла убежище в нашей громаде. Кажется, для нее не существует никаких границ – ни физических, ни внутренних. Ее достижение вдохновляет и еще раз доказывает: настойчивость и вера в себя открывают большие возможности», — говорится в сообщении.

Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Для нее не существует границ»: харьковчанка установила рекорд Украины (видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 апреля 2026 в 15:24;

