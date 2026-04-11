Новини Харкова – головне за 11 квітня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:53
Про успіхи ЗСУ поблизу Піщаного на Куп’янському напрямку повідомив ISW
Українські війська просунулися на північний схід від села Піщане, свідчать геолоковані відео від 10 квітня. Також позиції ЗСУ та РФ у полях на схід від Петропавлівки, ймовірно, перемішані.
На півночі Харківщини, на Борівському а Великобурлуцькому напрямках, за оцінками аналітиків, військові РФ 10 квітня просування не мали.
07:19
У Харкові за ніч тричі оголошували повітряну тривогу
З 21:04 до 23:42 причиною тривоги була загроза застосування керованих авіаційних бомб, з 02:39 до 03:32 – також загроза КАБів, а з 03:58 до 04:55 – загроза БпЛА типу “Шахед”.
Повітряні сили ЗСУ о 22:13 попереджали про пуски керованих авіаційних бомб російською тактичною авіацією на Харківщині, о 22:15 – про БпЛА на межі Харківщини та Донеччини, курсом на Дніпропетровщину, о 02:48 – знову про пуски КАБів.
О 04:01 БпЛА фіксували в Богодухівському районі, вони рухалися південним курсом, о 04:15 безпілотники йшли БпЛА повз Люботин та Мерефу – на південний схід.
• Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2026 в 07:53;