Новини Харкова – головне за 11 квітня: як минула ніч

07:53   11.04.2026
Олена Нагорна
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

Про успіхи ЗСУ поблизу Піщаного на Куп’янському напрямку повідомив ISW

Українські війська просунулися на північний схід від села Піщане, свідчать геолоковані відео від 10 квітня. Також позиції ЗСУ та РФ у полях на схід від Петропавлівки, ймовірно, перемішані.

На півночі Харківщини, на Борівському а Великобурлуцькому напрямках, за оцінками аналітиків, військові РФ 10 квітня просування не мали.

07:19

У Харкові за ніч тричі оголошували повітряну тривогу

З 21:04 до 23:42 причиною тривоги була загроза застосування керованих авіаційних бомб, з 02:39 до 03:32 – також загроза КАБів, а з 03:58 до 04:55 – загроза БпЛА типу “Шахед”.

Повітряні сили ЗСУ о 22:13 попереджали про пуски керованих авіаційних бомб російською тактичною авіацією на Харківщині, о 22:15 – про БпЛА на межі Харківщини та Донеччини, курсом на Дніпропетровщину, о 02:48 – знову про пуски КАБів.

О 04:01 БпЛА фіксували в Богодухівському районі, вони рухалися південним курсом, о 04:15 безпілотники йшли БпЛА повз Люботин та Мерефу – на південний схід.

 

Популярно
Про успіхи ЗСУ поблизу Піщаного на Куп’янському напрямку повідомив ISW
Про успіхи ЗСУ поблизу Піщаного на Куп’янському напрямку повідомив ISW
11.04.2026, 07:47
Новини Харкова – головне за 11 квітня: як минула ніч
Новини Харкова – головне за 11 квітня: як минула ніч
11.04.2026, 07:53
Сьогодні 11 квітня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 11 квітня 2026: яке свято та день в історії
11.04.2026, 06:00
Помилкові «ухилянтки» та борги харків’ян за тепло – підсумки 10 квітня
Помилкові «ухилянтки» та борги харків’ян за тепло – підсумки 10 квітня
10.04.2026, 23:00
Неможливість заправити авто і голод – чого чекати Україні через паливну кризу
Неможливість заправити авто і голод – чого чекати Україні через паливну кризу
10.04.2026, 19:17
Тему боргів Харкова підняли в Раді: які цифри назвав Шмигаль (відео)
Тему боргів Харкова підняли в Раді: які цифри назвав Шмигаль (відео)
10.04.2026, 18:49

Новини за темою:

10.04.2026
Помилкові «ухилянтки» та борги харків’ян за тепло – підсумки 10 квітня
10.04.2026
Новини Харкова – головне за 10 квітня: сніг, розібралися з жінками у розшуку
09.04.2026
Терехов зреагував на «Харків комуністичний», удар FPV – підсумки 9 квітня
09.04.2026
Новини Харкова – головне за 9 квітня: просування РФ, удар по Золочеву
08.04.2026
Пастки на городах і домашній арешт для нападника на ТЦК – підсумки 8 квітня


