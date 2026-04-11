Перший в Україні підземний дитсадок під Харковом показав Синєгубов (фото)

Готовність першого в Україні підземного дитячого садка на понад 200 дошкільнят, який будують із нуля у селищі Пісочин, становить 85%.

Фото з будівництва опублікував у своєму телеграм-каналі начальник ХОВА Олег Синєгубов. Щодо термінів, коли садочок прийме дітей, він зазначив, що “докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше ввести об’єкт в експлуатацію”.

Уже збудували захисну споруду площею понад 1,1 тисячі квадратних метрів, підвели інженерні мережі та встановили альтернативне електроживлення. Укриття оснастили основними системами безпеки, вентиляції, оповіщення й відеоспостереження. Виконали оздоблювальні роботи. Триває монтаж санітарного обладнання, підключення зв’язку та благоустрій території.

У листопаді 2025 року на об’єкті побувала кореспондентка МГ “Об’єктив”. Тоді голова громади Олег Чернобай припускав, що садочок можуть відкрити у березні 2026-го, проте тоді для завершення будівництва не вистачало 55 мільйонів гривень. Підземний дитсадок вміщатиме 226 осіб — дітей та вихователів, тобто у дві зміни охоплять більш як пів тисячі малюків. Але використати саме цей проєкт в інших населених пунктах не вийде, тому що його розробляли з урахуванням уже наявних поряд споруд, з якими садочок утворює цілісний дошкільний комплекс.

Будівництво першого підземного дитсадка у Харкові планують розпочати найближчим часом, повідомляла у березні 2026 року директорка департаменту освіти міськради Ольга Деменко.