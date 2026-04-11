Live

Первый в Украине подземный детсад под Харьковом показал Синегубов (фото)

Общество 11:44   11.04.2026
Елена Нагорная
Готовность первого в Украине подземного детского сада на более чем 200 дошкольников, который строят с нуля в поселке Песочин, составляет 85%.

Фото со стройки опубликовал в своем Telegram-канале начальник ХОВА Олег Синегубов. Относительно сроков, когда садик примет детей, он отметил, что «прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее ввести объект в эксплуатацию».

Уже построили защитное сооружение площадью более 1,1 тысячи квадратных метров, подвели инженерные сети и установили альтернативное электропитание. Укрытие оснастили основными системами безопасности, вентиляции, оповещения и видеонаблюдения. Выполнили отделочные работы. Продолжается монтаж санитарного оборудования, подключение связи и благоустройство территории.

В ноябре 2025 года на объекте побывала корреспондентка МГ «Объектив». Тогда глава громады Олег Чернобай предполагал, что садик могут открыть в марте 2026-го, однако тогда для завершения строительства не хватало 55 миллионов гривен. Подземный детсад будет вмещать 226 человек — детей и воспитателей, то есть в две смены охватят более чем полтысячи малышей. Но использовать именно этот проект в других населенных пунктах не получится, потому что его разрабатывали с учетом уже имеющихся рядом сооружений, с которыми садик образует целостный дошкольный комплекс.

Строительство первого подземного детсада в Харькове планируют начать в ближайшее время, сообщала в марте 2026 года директор департамента образования горсовета Ольга Деменко.

Подземный детсад строят в Дергачах под Харьковом: когда откроют (видео)

Популярно
Невозможность заправиться и голод: чего ждать Украине из-за топливного кризиса
Невозможность заправиться и голод: чего ждать Украине из-за топливного кризиса
10.04.2026, 19:17
Новости Харькова – главное за 11 апреля: как прошла ночь, успехи ВСУ, детсад
Новости Харькова – главное за 11 апреля: как прошла ночь, успехи ВСУ, детсад
11.04.2026, 11:53
Сегодня 11 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 11 апреля 2026: какой праздник и день в истории
11.04.2026, 06:00
Коммунальный харьковский Госпром хочет купить кроссоверов на 7 млн грн — зачем
Коммунальный харьковский Госпром хочет купить кроссоверов на 7 млн грн — зачем
11.04.2026, 09:54
Тему долгов Харькова подняли в Раде: какие цифры назвал Шмыгаль (видео)
Тему долгов Харькова подняли в Раде: какие цифры назвал Шмыгаль (видео)
10.04.2026, 18:49
Первый в Украине подземный детсад под Харьковом показал Синегубов (фото)
Первый в Украине подземный детсад под Харьковом показал Синегубов (фото)
11.04.2026, 11:44

Новости по теме:

11.04.2026
Харьковчанин выгнал из дома 80-летнюю мать: что сделала полиция
11.04.2026
Абрикосы цветут, заморозки бьют: как аграрии Харьковщины борются за урожай
11.04.2026
Коммунальный харьковский Госпром хочет купить кроссоверов на 7 млн грн — зачем
11.04.2026
Зайчики и крашенки: дизайны Карточки харьковчанина создали к Пасхе
11.04.2026
БпЛА ночью ударил по админзданию в Великом Бурлуке — последствия (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

  • • Дата публикации материала: 11 апреля 2026 в 11:44;

