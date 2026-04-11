Первый в Украине подземный детсад под Харьковом показал Синегубов (фото)
Готовность первого в Украине подземного детского сада на более чем 200 дошкольников, который строят с нуля в поселке Песочин, составляет 85%.
Фото со стройки опубликовал в своем Telegram-канале начальник ХОВА Олег Синегубов. Относительно сроков, когда садик примет детей, он отметил, что «прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее ввести объект в эксплуатацию».
Уже построили защитное сооружение площадью более 1,1 тысячи квадратных метров, подвели инженерные сети и установили альтернативное электропитание. Укрытие оснастили основными системами безопасности, вентиляции, оповещения и видеонаблюдения. Выполнили отделочные работы. Продолжается монтаж санитарного оборудования, подключение связи и благоустройство территории.
В ноябре 2025 года на объекте побывала корреспондентка МГ «Объектив». Тогда глава громады Олег Чернобай предполагал, что садик могут открыть в марте 2026-го, однако тогда для завершения строительства не хватало 55 миллионов гривен. Подземный детсад будет вмещать 226 человек — детей и воспитателей, то есть в две смены охватят более чем полтысячи малышей. Но использовать именно этот проект в других населенных пунктах не получится, потому что его разрабатывали с учетом уже имеющихся рядом сооружений, с которыми садик образует целостный дошкольный комплекс.
Строительство первого подземного детсада в Харькове планируют начать в ближайшее время, сообщала в марте 2026 года директор департамента образования горсовета Ольга Деменко.
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, Олег Синегубов, Пісочин, Песочин, подземный детсад, хова;
- • Дата публикации материала: 11 апреля 2026 в 11:44;