Скільки атак військ РФ зафіксував Генштаб ЗСУ на Харківщині до «перемир’я»
Фото: Генштаб ЗСУ
П’ять разів атакували російські військові на Харківщині з початку доби та станом на 16:00, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку супротивник двічі штурмував позиції українських підрозділів в районі Стариці.
На Куп’янському напрямку росіяни тричі намагалися поліпшити своє положення, рухаючись в бік населених пунктів Петропавлівка та Новоосинове.
Раніше у Кремлі повідомили, що Путін оголосив “великоднє перемир’я”, воно триватиме півтори доби – з 16:00 за московським часом (зараз співпадає з київським) 11 квітня до кінця доби 12 квітня.
- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2026 в 16:33;