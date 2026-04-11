Скільки атак військ РФ зафіксував Генштаб ЗСУ на Харківщині до «перемир’я»

П’ять разів атакували російські військові на Харківщині з початку доби та станом на 16:00, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник двічі штурмував позиції українських підрозділів в районі Стариці.

На Куп’янському напрямку росіяни тричі намагалися поліпшити своє положення, рухаючись в бік населених пунктів Петропавлівка та Новоосинове.

Раніше у Кремлі повідомили, що Путін оголосив “великоднє перемир’я”, воно триватиме півтори доби – з 16:00 за московським часом (зараз співпадає з київським) 11 квітня до кінця доби 12 квітня.