Сколько атак войск РФ насчитал Генштаб ВСУ на Харьковщине до «перемирия»
Фото: Генштаб ВСУ
Пять раз атаковали российские военные на Харьковщине с начала текущих суток и по состоянию на 16:00, сообщил Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции украинских подразделений в районе Старицы.
На Купянском направлении россияне трижды пытались улучшить свое положение, двигаясь в сторону населенных пунктов Петропавловка и Новоосиново.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин объявил «пасхальное перемирие», оно продлится полтора суток — с 16:00 по московскому времени (сейчас совпадает с киевским) 11 апреля до конца дня 12 апреля.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, новости Харькова, перемирие, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Сколько атак войск РФ насчитал Генштаб ВСУ на Харьковщине до «перемирия»», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 11 апреля 2026 в 16:33;