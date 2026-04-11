Сколько атак войск РФ насчитал Генштаб ВСУ на Харьковщине до «перемирия»

Пять раз атаковали российские военные на Харьковщине с начала текущих суток и по состоянию на 16:00, сообщил Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции украинских подразделений в районе Старицы.

На Купянском направлении россияне трижды пытались улучшить свое положение, двигаясь в сторону населенных пунктов Петропавловка и Новоосиново.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин объявил «пасхальное перемирие», оно продлится полтора суток — с 16:00 по московскому времени (сейчас совпадает с киевским) 11 апреля до конца дня 12 апреля.