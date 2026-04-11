Большинство атак РФ на Харьковщине было в приграничье — сводка Генштаба

15 атак российских военных зафиксировал в течение минувших суток на Харьковщине Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Колодезное, Старица, Зеленое, Волчанские Хутора, Прилипка, Лиман и в сторону Графского.

На Купянском направлении агрессор трижды атаковал в районах населенных пунктов Куриловка и Новоплатоновка.

Всего за минувшие сутки потери РФ в Украине составили 1440 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, шесть боевых бронированных машин, 64 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня, три средства противовоздушной обороны, 2014 беспилотных летательных аппаратов, тяжелую огнеметную систему, 183 единицы автомобильной и две единицы специальной техники.

