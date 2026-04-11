Об успехах ВСУ возле Песчаного на Купянском направлении сообщил ISW

Геолоцированные видеозаписи, опубликованные 10 апреля, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись на северо-восток от села Песчаное Купянского района Харьковщины, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Также опубликованные 10 апреля геолоцированные видеозаписи свидетельствуют о том, что украинские и российские позиции в полях к востоку от Петропавловки, вероятно, перемешаны.

Российские войска 9 и 10 апреля атаковали возле самого Купянска, Петропавловки, Песчаного и Куриловки, в направлении Новоосиново и Ковшаровки, а также Купянска-Узлового. Российский милблогер утверждал, что украинские войска контратаковали к северу от Купянска, однако ISW не дает оценки этой информации.

Операторы российских дронов из центра «Рубикон», по сообщениям, нацеливаются на украинскую логистику на Купянском направлении. Операторы дронов 352-го мотострелкового полка (11-й армейский корпус, Ленинградский военный округ) наносят удары по украинским позициям на северо-восток от Песчаного.

На севере Харьковщины, на Боровском и Великобурлукском направлениях, по оценкам аналитиков, российские военные 10 апреля продвижения не имели.

Как сообщала МГ «Объектив», днем 9 апреля аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, указав на продвижение российских войск вблизи села Песчаное Купянского района.