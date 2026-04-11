Об успехах ВСУ возле Песчаного на Купянском направлении сообщил ISW

Фронт 07:47   11.04.2026
Елена Нагорная
Геолоцированные видеозаписи, опубликованные 10 апреля, свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись на северо-восток от села Песчаное Купянского района Харьковщины, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Также опубликованные 10 апреля геолоцированные видеозаписи свидетельствуют о том, что украинские и российские позиции в полях к востоку от Петропавловки, вероятно, перемешаны.

Российские войска 9 и 10 апреля атаковали возле самого Купянска, Петропавловки, Песчаного и Куриловки, в направлении Новоосиново и Ковшаровки, а также Купянска-Узлового. Российский милблогер утверждал, что украинские войска контратаковали к северу от Купянска, однако ISW не дает оценки этой информации.

Операторы российских дронов из центра «Рубикон», по сообщениям, нацеливаются на украинскую логистику на Купянском направлении. Операторы дронов 352-го мотострелкового полка (11-й армейский корпус, Ленинградский военный округ) наносят удары по украинским позициям на северо-восток от Песчаного.

На севере Харьковщины, на Боровском и Великобурлукском направлениях, по оценкам аналитиков, российские военные 10 апреля продвижения не имели.

Как сообщала МГ «Объектив», днем 9 апреля аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, указав на продвижение российских войск вблизи села Песчаное Купянского района.

Читайте также: Россияне на паузе – Трегубов о Купянске, Волчанске, Липцах. К чему готовиться?

Невозможность заправиться и голод: чего ждать Украине из-за топливного кризиса
Невозможность заправиться и голод: чего ждать Украине из-за топливного кризиса
10.04.2026, 19:17
Тему долгов Харькова подняли в Раде: какие цифры назвал Шмыгаль (видео)
Тему долгов Харькова подняли в Раде: какие цифры назвал Шмыгаль (видео)
10.04.2026, 18:49
Заморозки, снег, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 11 апреля
Заморозки, снег, дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 11 апреля
10.04.2026, 20:52
Где покупают жилье владельцы разрушенных домов на Харьковщине – ХОВА
Где покупают жилье владельцы разрушенных домов на Харьковщине – ХОВА
10.04.2026, 15:23
Новости Харькова – главное за 11 апреля: как прошла ночь
Новости Харькова – главное за 11 апреля: как прошла ночь
11.04.2026, 07:20
Об успехах ВСУ возле Песчаного на Купянском направлении сообщил ISW
Об успехах ВСУ возле Песчаного на Купянском направлении сообщил ISW
11.04.2026, 07:47

Новости по теме:

04.04.2026
Имеют ли оккупанты продвижения на Харьковщине: данные ISW
02.04.2026
Новая тактика налетов БпЛА из РФ: ISW заявил об опасности и сравнил с Ираном
02.04.2026
ISW о Харьковщине: СОУ заметили там, где россияне заявляли свои позиции
01.04.2026
ISW о ситуации на Купянщине: у ВСУ есть успехи, россияне врут о «победах»
30.03.2026
Россияне заявили об оккупации Ковшаровки: в ISW прокомментировали информацию


Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Геолоцированные видеозаписи свидетельствуют о том, что украинские войска недавно продвинулись на северо-восток от села Песчаное Купянского района.".