Більшість атак РФ на Харківщині було у прикордонні — зведення Генштабу

15 атак російських військових зафіксував протягом минулої доби на Харківщині Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник 12 разів штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Колодязне, Стариця, Зелене, Вовчанські Хутори, Приліпка, Лиман та в бік Графського.

На Куп’янському напрямку агресор тричі атакував у районах населених пунктів Курилівка та Новоплатонівка.

Загалом минулої доби втрати РФ в Україні склали 1440 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, шість бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 2014 безпілотних літальних апаратів, важку вогнеметну систему, 183 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.