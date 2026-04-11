Більшість атак РФ на Харківщині було у прикордонні — зведення Генштабу

Фронт 08:24   11.04.2026
Олена Нагорна
15 атак російських військових зафіксував протягом минулої доби на Харківщині Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку супротивник 12 разів штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Колодязне, Стариця, Зелене, Вовчанські Хутори, Приліпка, Лиман та в бік Графського.

На Куп’янському напрямку агресор тричі атакував у районах населених пунктів Курилівка та Новоплатонівка.

Загалом минулої доби втрати РФ в Україні склали 1440 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, шість бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 2014 безпілотних літальних апаратів, важку вогнеметну систему, 183 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

Читайте також: Про успіхи ЗСУ біля Піщаного на Куп’янському напрямку повідомив ISW

Популярно
Зайчики та крашанки: дизайни Картки харків’янина створили до Великодня
Зайчики та крашанки: дизайни Картки харків’янина створили до Великодня
11.04.2026, 09:23
БпЛА вночі вдарив по адмінбудівлі у Великому Бурлуку — наслідки (фото)
БпЛА вночі вдарив по адмінбудівлі у Великому Бурлуку — наслідки (фото)
11.04.2026, 08:41
Більшість атак РФ на Харківщині було у прикордонні — зведення Генштабу
Більшість атак РФ на Харківщині було у прикордонні — зведення Генштабу
11.04.2026, 08:24
Новини Харкова – головне за 11 квітня: як минула ніч, успіхи ЗСУ
Новини Харкова – головне за 11 квітня: як минула ніч, успіхи ЗСУ
11.04.2026, 08:49
Про успіхи ЗСУ поблизу Піщаного на Куп’янському напрямку повідомив ISW
Про успіхи ЗСУ поблизу Піщаного на Куп’янському напрямку повідомив ISW
11.04.2026, 07:47
Сьогодні 11 квітня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 11 квітня 2026: яке свято та день в історії
11.04.2026, 06:00

Новини за темою:

10.04.2026
Десять боїв вже відбулося з початку доби на Харківщині: подробиці від Генштабу
09.04.2026
Де сьогодні на Харківщині атакували росіяни — зведення Генштабу ЗСУ
08.04.2026
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
07.04.2026
Де сьогодні на Харківщині атакувала РФ – інформація Генштабу ЗСУ
06.04.2026
Шість атак РФ на Харківщині з початку доби: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00


  • • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2026 в 08:24;

