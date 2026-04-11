Більшість атак РФ на Харківщині було у прикордонні — зведення Генштабу
15 атак російських військових зафіксував протягом минулої доби на Харківщині Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку супротивник 12 разів штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Колодязне, Стариця, Зелене, Вовчанські Хутори, Приліпка, Лиман та в бік Графського.
На Куп’янському напрямку агресор тричі атакував у районах населених пунктів Курилівка та Новоплатонівка.
Загалом минулої доби втрати РФ в Україні склали 1440 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, шість бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 2014 безпілотних літальних апаратів, важку вогнеметну систему, 183 одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.
Новини за темою:
Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, новини Харкова, фронт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Більшість атак РФ на Харківщині було у прикордонні — зведення Генштабу», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2026 в 08:24;