Новости Харькова – главное за 11 апреля: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:53
Об успехах ВСУ в районе Песчаного на Купянском направлении сообщил ISW
Украинские войска продвинулись к северо-востоку от села Песчаное, о чем свидетельствуют геолокационные данные видеозаписей от 10 апреля. Также позиции ВСУ и РФ в полях к востоку от Петропавловки, вероятно, перемешаны.
На севере Харьковской области, на Боровском и Великобурлукском направлениях, по оценкам аналитиков, военные РФ 10 апреля не продвинулись.
07:19
В Харькове за ночь трижды объявляли воздушную тревогу
С 21:04 до 23:42 причиной тревоги была угроза применения управляемых авиационных бомб, с 02:39 до 03:32 — также угроза КАБов, а с 03:58 до 04:55 — угроза БпЛА типа «Шахед».
Воздушные силы ВСУ в 22:13 предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб российской тактической авиацией на Харьковщине, в 22:15 — о БпЛА на границе Харьковщины и Донетчины, курсом на Днепропетровщину, в 02:48 — снова о пусках КАБов.
В 04:01 БпЛА фиксировали в Богодуховском районе, они двигались южным курсом, в 04:15 беспилотники шли мимо Люботина и Мерефы — на юго-восток.
• Дата публикации материала: 11 апреля 2026 в 07:53;