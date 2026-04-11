З полону визволили дві сотні українців, серед них захисники Харківщини (відео)

Україна 15:01   11.04.2026
Олена Нагорна
182 українці звільнили з російського полону напередодні Великодня — 175 військовослужбовців та сімох цивільних. Майже всі вони утримувалися в неволі з 2022 року.

Ще одна приємна новина – вдалося визволити 25 офіцерів, яких раніше російська сторона категорично відмовлялася обмінювати“, – повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

За інформацією президента Володимира Зеленського, визволені воїни захищали Україну на різних напрямках: у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках. Серед них є поранені.

Відео: Zelenskiy / Official

Більшість визволених захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Додому також повертаються декілька військовослужбовців Нацгвардії, поневолених під час окупації ЧАЕС у перші дні повномасштабного вторгнення. Вік наймолодшого звільненого – 22 роки, найстаршому – 63.

Серед звільнених сьогодні військових – представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, ВСП, Повітряних сил, СБС, а також Нацгвардії та Держприкордонслужби.

Також в Україну повернулися семеро цивільних, які були поневолені окупантами ще у 2022 році.

