З полону визволили дві сотні українців, серед них захисники Харківщини (відео)
182 українці звільнили з російського полону напередодні Великодня — 175 військовослужбовців та сімох цивільних. Майже всі вони утримувалися в неволі з 2022 року.
“Ще одна приємна новина – вдалося визволити 25 офіцерів, яких раніше російська сторона категорично відмовлялася обмінювати“, – повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
За інформацією президента Володимира Зеленського, визволені воїни захищали Україну на різних напрямках: у Маріуполі, на ЧАЕС, на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському, Курському напрямках. Серед них є поранені.
Відео: Zelenskiy / Official
Більшість визволених захисників потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Додому також повертаються декілька військовослужбовців Нацгвардії, поневолених під час окупації ЧАЕС у перші дні повномасштабного вторгнення. Вік наймолодшого звільненого – 22 роки, найстаршому – 63.
Серед звільнених сьогодні військових – представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, ВСП, Повітряних сил, СБС, а також Нацгвардії та Держприкордонслужби.
Також в Україну повернулися семеро цивільних, які були поневолені окупантами ще у 2022 році.
Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2026 в 15:01;