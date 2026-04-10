Новини Харкова – головне за 10 квітня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:15

Ніч була відносно спокійною – тривога звучала лише один раз

Тривогу увХаркові цієї ночі оголошували лише один раз, вже під ранок. Вона прозвучала о 04:16, до цього Повітряні сили ЗСУ попереджали, що на Чугуєв летить безпілотник. Після чого інформації про нові загрози для Харкова та області не було.

Інформації про нові пуски та загрози після цього не давали. Відбій пролунав о 05:04. Інформації про вибухи та “прильоти” не повідомляли. Станом на 07:15 у Харкові та області тихо.