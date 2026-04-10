Генштаб розповів, де ЗСУ відбивали атаки росіян на Харківщині

Україна 08:11   10.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про 15 боїв на Харківщині за минулу добу поінформував Генштаб ЗСУ.

На півночі регіону зафіксували шість боїв у районі Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Приліпки та Стариці.

Тим часом на Куп’янському напрямку росіяни атакували дев’ять разів біля Піщаного, Петропавлівки, Новоосинового, Ківшарівки та Куп’янська.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару з застосуванням однієї ракети та 70 авіаційних ударів, скинувши 210 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10340 дронів-камікадзе та здійснив 3580 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 56 – із реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у ГШ.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати росіян:

