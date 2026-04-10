Генштаб рассказал, где ВСУ отбивали атаки россиян на Харьковщине

О 15 боестолкновениях на Харьковщине за минувшие сутки проинформировал Генштаб ВСУ.

На севере региона зафиксировали шесть боев в районе Волчанска, Волчанских Хуторов, Прилипки и Старицы.

Тем временем на Купянском направлении россияне атаковали девять раз около Песчаного, Петропавловки, Новоосиново, Ковшаровки и Купянска.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 163 боевых столкновения. Вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 70 авиационных ударов, сбросив 210 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10340 дронов-камикадзе и осуществил 3580 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 56 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян: