Поліція та СБУ звернулися до харків’ян напередодні Великодня (відео)

Суспільство 17:55   10.04.2026
Елена Нагорная
Заходи безпеки посилює на Харківщині поліція на великодні свята 11 та 12 квітня, а СБУ закликає бути особливо пильними під час відвідування масових подій та не піддаватися на провокації.

Богослужіння з нагоди Великодня заплановані у 280 храмах регіону. Очікується, що участь у них візьмуть близько 30 тисяч вірян, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці закликають дотримуватися комендантської години та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги навіть під час богослужінь. Поліція залучатиме додаткові сили для забезпечення правопорядку. Чергування передбачені біля храмів та у місцях масового скупчення людей.

У СБУ застерігають: РФ регулярно намагається дестабілізувати ситуацію в Україні напередодні та під час великих релігійних свят.

“Попри заяви країни-агресорки про так зване «перемир’я», ворожі спецслужби не відмовляються від своїх планів, продовжують працювати проти України та вдаватися до інформаційно-психологічних спецоперацій, провокацій, терактів та диверсій… Серед іншого, російську агентуру регулярно викривають на штучному розпалюванні конфліктів між представниками різних конфесій та релігійних громад”, – зазначають силовики.

Українців закликають:

▪️ бути особливо пильними під час відвідування масових заходів;

▪️ не піддаватися на провокації чи підбурювання до незаконних дій;

▪️ повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу;

▪️ повідомляти про контакти із незнайомцями, які пропонують «легкий заробіток»;

▪️ ⁠не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях;

▪️ у разі необхідності надавати допомогу іншим громадянам;

▪️ дотримуватися встановленої комендантської години тощо.

Цілодобова гаряча лінія СБУ діє за номером 1516. Також доступні інші канали зв’язку:

▪️ чат-бот «Спали» ФСБшника»

▪️ email: callcenter@ssu.gov.ua

Автор: Елена Нагорная
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2026 в 17:55;

