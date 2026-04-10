Комендантский и не только: НПУ и СБУ обратились к харьковчанам перед Пасхой
Меры безопасности усиливает на Харьковщине полиция на пасхальные праздники 11 и 12 апреля, а СБУ призывает быть особенно бдительными при посещении массовых мероприятий и не поддаваться на провокации.
Богослужения по случаю Пасхи запланированы в 280 храмах региона. Ожидается, что участие в них примут около 30 тысяч верующих, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители призывают соблюдать комендантский час и не игнорировать сигналы воздушной тревоги даже во время богослужений. Полиция будет привлекать дополнительные силы для обеспечения правопорядка. Дежурства предусмотрены возле храмов и в местах массового скопления людей.
В СБУ предостерегают: РФ регулярно пытается дестабилизировать ситуацию в Украине накануне и во время больших религиозных праздников, таких как Пасха.
«Несмотря на заявления страны-агрессора о так называемом «перемирии», вражеские спецслужбы не отказываются от своих планов, продолжают работать против Украины и прибегать к информационно-психологическим спецоперациям, провокациям, терактам и диверсиям… Российскую агентуру регулярно разоблачают на искусственном разжигании конфликтов между представителями разных конфессий и религиозных громад», — отмечают силовики.
Украинцев призывают:
▪️ быть особенно бдительными во время посещения массовых мероприятий;
▪️ не поддаваться на провокации или подстрекательство к незаконным действиям;
▪️ сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу;
▪️ сообщать о контактах с незнакомцами, предлагающими «легкий заработок»;
▪️ не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях;
▪️ в случае необходимости оказывать помощь другим гражданам;
▪️ соблюдать установленный комендантский час и т.д.
Круглосуточная горячая линия СБУ действует по номеру 1516. Также доступны другие каналы связи:
▪️ чат-бот «Спали ФСБшника»
▪️ email: callcenter@ssu.gov.ua
- • Дата публикации материала: 10 апреля 2026 в 17:55;