Дискотеку в метро Харькова устроят накануне Пасхи: подробности

Общество 16:04   10.04.2026
Виктория Яковенко
В субботу, 11 апреля, в 12:00 на станции метро «Исторический музей» планируют устроить дискотеку.

Об этом сообщил диджей Дмитрий Чубаков (Dj Mr. DiVibe). Он опубликовал соответствующий пост в Instagram с подписью: «Харьков, вы уже готовы?».

Видео: Дмитрий Чубаков

Отметим, Дмитрий Чубаков – киевский DJ и организатор уличных вечеринок. Согласно информации сайта «VGORODE», его дискотеки стали символом света и музыки во время блекаутов. Вечеринки этого диджея собирали тысячи людей в разных районах Киева. В частности, Чубаков устроил дискотеку 24 января возле водохранилища в столице.

