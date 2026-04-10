Дискотеку в метро Харькова устроят накануне Пасхи: подробности
В субботу, 11 апреля, в 12:00 на станции метро «Исторический музей» планируют устроить дискотеку.
Об этом сообщил диджей Дмитрий Чубаков (Dj Mr. DiVibe). Он опубликовал соответствующий пост в Instagram с подписью: «Харьков, вы уже готовы?».
Отметим, Дмитрий Чубаков – киевский DJ и организатор уличных вечеринок. Согласно информации сайта «VGORODE», его дискотеки стали символом света и музыки во время блекаутов. Вечеринки этого диджея собирали тысячи людей в разных районах Киева. В частности, Чубаков устроил дискотеку 24 января возле водохранилища в столице.
- • Дата публикации материала: 10 апреля 2026 в 16:04;